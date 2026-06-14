Video Morocco cụ thể hóa thế trận áp đảo trước Brazil
Bàn thắng mở tỷ số ở phút 21 của Ismael Saibari giúp Morocco vươn lên dẫn trước 1-0 trong trận đấu thuộc khuôn khổ bảng C World Cup 2026 ngày 14/6.
Tình huống dứt điểm kỹ thuật của ngôi sao Real Madrid giúp Brazil cân bằng tỷ số 1-1 trong trận đấu với Morocco thuộc khuôn khổ bảng C World Cup 2026 sáng 14/6.
Bàn thắng mở tỷ số ở phút 21 của Ismael Saibari giúp Morocco vươn lên dẫn trước 1-0 trong trận đấu thuộc khuôn khổ bảng C World Cup 2026 ngày 14/6.
Thủ môn Yassine Bounou có pha cứu thua xuất sắc sau cú sút ngẫu hứng của Paqueta ở phút 45+2 trong trận đấu giữa Brazil và Morocco tại bảng C World Cup 2026 vào sáng 14/6.
Tuyển Qatar có trận hòa 1-1 trước Thụy Sĩ rạng sáng 14/6.
Trên chấm 11 m, Breel Embolo thực hiện thành công cú sút mở tỷ số cho Thụy Sĩ trước Qatar.
Sáng 12/6, Ladislav Krejci đánh đầu hiểm hóc không cho thủ môn Hàn Quốc cơ hội cản phá, qua đó mở tỷ số cho CH Czech.
Hwang In-beom thoát xuống thông minh, loại bỏ cả hậu vệ lẫn thủ môn CH Czech bằng động tác giả trước khi dứt điểm lạnh lùng gỡ hòa 1-1 cho Hàn Quốc.
Oh Hyeon Gyu băng cắt chính xác và ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho Hàn Quốc trước CH Czech ở bảng A World Cup 2026.
Phút 53 trận gặp Bosnia & Herzegovina tại bảng B rạng sáng 13/6, Richie Laryea dứt điểm đưa bóng tìm đến xà ngang sau pha phá hụt của Sead Kolasinac, khiến Canada bỏ lỡ đáng tiếc.
Màn ăn mừng của streamer YouTuber này nhanh chóng trở nên viral trên các trang mạng xã hội như Twitter, Instagram sau chiến thắng 4-1 của Mỹ trước Paraguay sáng 13/6.
Sáng 13/6, tuyển Mỹ có bàn thắng đầu tiên ở World Cup 2026 nhờ pha đá phản lưới nhà của cầu thủ Paraguay.