Cảnh tượng bên trong siêu tàu sân bay 13 tỷ USD sau hỏa hoạn
Video do CNN công bố cho thấy khoang tàu sân bay USS Gerald R. Ford bị thiêu rụi hoàn toàn sau vụ hỏa hoạn bùng phát từ phòng giặt là hồi tháng 3.
Bộ Quốc phòng Romania xác nhận máy bay không người lái (UAV) hải quân đã nổ vào khoảng 10h30 sáng ngày 5-6 (giờ địa phương), cách cảng dầu Constanta vài trăm mét. Ukraine sau đó thừa nhận chiếc UAV thuộc sở hữu của hải quân nước này.
Video do CNN công bố cho thấy khoang tàu sân bay USS Gerald R. Ford bị thiêu rụi hoàn toàn sau vụ hỏa hoạn bùng phát từ phòng giặt là hồi tháng 3.
Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy một con gấu đen đang đuổi theo, vật ngã một người đàn ông xuống đất trước khi liên tiếp tấn công những người khác tại thành phố Fukushima (Nhật Bản).
Trong đợt tấn công quy mô lớn bằng hàng trăm UAV của Ukraine nhằm vào lãnh thổ Nga, cảng dầu St. Petersburg đã bị nhắm đến, đây là một đầu mối quan trọng trong hoạt động xuất khẩu nhiên liệu của Nga.
Đoạn video do Tổng cục Hàng không Dân dụng Kuwait (KDGCA) công bố ghi lại cảnh một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) nghi của Iran nhằm vào khu vực sân bay Kuwait.
Iran đã công bố đoạn video ghi lại cảnh phóng tên lửa nhằm vào mục tiêu được mô tả là chiến hạm của Mỹ trên vịnh Oman, với cáo buộc tàu chiến này tham gia các hoạt động gây hấn.
Các đòn tập kích của Iran đã làm hư hại sân bay quốc tế Kuwait và khiến 63 người bị thương, đánh dấu một trong những vụ tấn công gây thương vong lớn nhất tại vùng Vịnh kể từ khi giao tranh bùng phát.
Tàu ngầm hạt nhân Arkhangelsk của Nga đã thực hiện bài kiểm tra bắn đạn thật trong trạng thái lặn hoàn toàn dưới mặt nước tại Biển Barents.
Đoạn phim từ Đài Truyền hình Trung ương Triều Tiên (KRT) cho thấy các cầu thủ thuộc Câu lạc bộ Bóng đá nữ Naegohyang và đội tuyển bóng đá nữ quốc gia lứa tuổi U17 đã reo hò và bật khóc nức nở khi gặp nhà lãnh đạo quốc gia. Sau đó, ông Kim cùng các quan chức đã theo dõi một trận đấu giao hữu giữa hai đội bóng này.
Khoảnh khắc hỏa lực được ghi lại trong đêm tập kích dữ dội của Iran nhằm vào căn cứ không quân Ali Al Salem ở Kuwait. Hàng loạt tên lửa đạn đạo lao vun vút ngay trên bầu trời, lưới lửa phòng không đất đối không khai hỏa đánh chặn dồn dập.
Khoảnh khắc tên lửa phòng không của Mỹ lao xuống đất sau khi đánh chặn thất bại tại Kuwait rạng 2/6.