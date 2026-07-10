Ít nhất 900 người đã thiệt mạng và hơn 3.000 người bị thương sau các trận động đất liên tiếp ở Venezuela. Trong khi lực lượng cứu hộ vẫn nỗ lực tìm kiếm những người sống sót dưới đống đổ nát, các bệnh viện quá tải và cộng đồng quốc tế bắt đầu triển khai viện trợ khẩn cấp.