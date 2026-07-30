Mỹ, Saudi Arabia không kích lực lượng thân Iran tại Iraq
Hiện trường ngổn ngang ngày 29/7 sau khi Mỹ và Saudi Arabia phối hợp không kích vào các căn cứ của Lực lượng Huy động Nhân dân (PMF) do Iran hậu thuẫn trên khắp Iraq.
Vụ nổ lớn làm sáng rực bầu trời đảo Qeshm sau khi Mỹ xác nhận tiến hành không kích Iran ngày 30/7. Tehran cho biết một khu dân cư trên đảo đã trúng tên lửa.
Hiện trường ngổn ngang ngày 29/7 sau khi Mỹ và Saudi Arabia phối hợp không kích vào các căn cứ của Lực lượng Huy động Nhân dân (PMF) do Iran hậu thuẫn trên khắp Iraq.
Nhiều người được cho là đang mắc kẹt bên trong trung tâm thương mại Aeon Mall sau trận động đất mạnh 7,1 độ xảy ra lúc 16h27 chiều 28/7 trên đảo Kyushu, với tâm chấn nằm trong đất liền.
Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, trận động đất có cường độ 7,1 độ xảy ra tại tỉnh Kumamoto, miền Nam Nhật Bản trong chiều 28/7 khiến nhiều ngôi nhà bị cháy, tàu bị lật.
Trận động đất mạnh tại tỉnh Kumamoto ngày 28/7 khiến một phần tường đá của lâu đài Kumamoto, công trình lịch sử nổi tiếng hàng trăm năm tuổi và là biểu tượng của Nhật Bản, bị sập.
Bàn ghế đổ sập, máy tính rơi vỡ, nước từ hệ thống chữa cháy tràn khắp văn phòng sau trận động đất mạnh 7,1 độ xảy ra tại Nhật Bản ngày 28/7. Người sáng lập một công ty ở Kumamoto cho biết khung cảnh hỗn loạn khiến ông liên tưởng đến một cuộc không kích, khi nhân viên hốt hoảng tìm chỗ trú rồi vội vã sơ tán khỏi tòa nhà.
Theo SCMP, sự việc xảy ra tại quận Long Cương, thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Những cơn gió giật mạnh đã cuốn phăng chiếc cũi từ trong nhà ra ngoài đường.
Giàn giáo tại một tòa nhà cao tầng đang xây dựng ở Hong Kong đổ sập khi bão Noul tiến gần miền Nam Trung Quốc ngày 25/7. Trong khi đó, một người đi đường cũng bị cổng kim loại hất trúng nhưng không bị thương nặng.
Nhiều quốc gia châu Âu đang vật lộn với các vụ cháy rừng quy mô lớn, buộc hàng trăm nghìn người phải khẩn cấp sơ tán. Trong đó, Pháp và Tây Ban Nha là hai quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.
Tầng đẩy Super Heavy vận hành ổn định khi rời bệ phóng, tàu Starship hoàn thành cú đáp biển có kiểm soát xuống Ấn Độ Dương và giải phóng thành công 20 vệ tinh Starlink.
Vật thể được cho là tên lửa đạn đạo tầm ngắn đánh trúng khu vực gần tổng hành dinh Hạm đội 5 Hải quân Mỹ ở thủ đô Manama của Bahrain.