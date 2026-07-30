Bàn ghế đổ sập, máy tính rơi vỡ, nước từ hệ thống chữa cháy tràn khắp văn phòng sau trận động đất mạnh 7,1 độ xảy ra tại Nhật Bản ngày 28/7. Người sáng lập một công ty ở Kumamoto cho biết khung cảnh hỗn loạn khiến ông liên tưởng đến một cuộc không kích, khi nhân viên hốt hoảng tìm chỗ trú rồi vội vã sơ tán khỏi tòa nhà.
Giàn giáo tại một tòa nhà cao tầng đang xây dựng ở Hong Kong đổ sập khi bão Noul tiến gần miền Nam Trung Quốc ngày 25/7. Trong khi đó, một người đi đường cũng bị cổng kim loại hất trúng nhưng không bị thương nặng.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 19/7 đã tạo ấn tượng khi cố nán lại trên sân khấu sau khi trao chiếc cúp vô địch World Cup thứ hai cho tuyển Tây Ban Nha. Nhà lãnh đạo Mỹ đứng sát bên các cầu thủ đúng lúc họ giơ cao chiếc cúp trong cơn mưa pháo kim tuyến màu vàng rực rỡ. Chủ tịch FIFA Gianni Infantino liền kéo ông Trump đứng lùi xa khỏi đội bóng đang ăn mừng, khiến cả hai người rơi đúng vào vị trí pháo hoa xả xuống.
Từ những khoảnh khắc vỡ òa trong chiến thắng đến nỗi thất vọng khi giấc mơ tan vỡ, các khán đài World Cup 2026 đã ghi lại trọn vẹn mọi cung bậc cảm xúc. Những phản ứng chân thực của người hâm mộ đã kể nên câu chuyện sống động nhất về giải đấu năm nay.
Mỹ vừa tiến hành đêm không kích thứ bảy liên tiếp nhằm vào Iran. Phía Iran cáo buộc Washington đã tấn công hàng loạt cơ sở hạ tầng dân sự trọng yếu, bao gồm nhà ga đường sắt, hệ thống cầu, công trình cấp nước, lưới điện và kho lương thực.
Đoạn video do Tổng Công tố Ukraine công bố ghi lại cảnh nghi phạm đặt ba lô chứa thiết bị nổ trước cửa tòa nhà rồi rời đi. Chỉ vài phút sau, quả bom được kích hoạt từ xa khi doanh nhân Vadim Ermolaev cùng gia đình xuất hiện.
Lực lượng Thủy quân lục chiến Mỹ vừa tiến hành một cuộc kiểm tra xác minh trên tàu chở dầu M/T Wen Yao tại Vịnh Oman trong bối cảnh Washington siết chặt lệnh phong tỏa hải quân đối với các tàu sử dụng cảng của Iran.
Lionel Messi và các đồng đội vừa viết tiếp một chương cổ tích tại Atlanta bằng màn lội ngược dòng đầy cảm xúc trước đội tuyển Anh. Chiến thắng 2-1 không chỉ đưa Argentina vào chung kết World Cup, mà còn khiến người hâm mộ tin rằng một cái kết hoàn hảo cho huyền thoại sống này đang ở ngay trước mắt.
Iran tuyên bố đã phóng tên lửa và UAV tấn công các cơ sở quân sự của Mỹ tại Kuwait, Jordan. Quân đội Jordan cho biết hệ thống phòng không của họ đã đánh chặn và bắn hạ 8 tên lửa Iran vào rạng sáng thứ Năm.
Căng thẳng quân sự leo thang nghiêm trọng khi Iran tuyên bố sử dụng UAV và tên lửa tấn công các căn cứ cùng tàu hải quân của Mỹ tại Trung Đông.
Đáp trả, Mỹ triển khai hàng loạt máy bay quân sự và tiến hành đợt không kích thứ ba liên tiếp nhằm triệt hạ các mục tiêu ven biển của Iran.
Đoạn video người dân quay lại đám cháy hiện trường và nói: "Họ đã bắn trúng trạm xăng ở khu vực Mohamadi". Đây là đêm thứ ba liên tiếp Mỹ tiến hành không kích nhằm vào Iran. Quân đội Mỹ tuyên bố đã tấn công hàng loạt mục tiêu trên khắp Iran, bao gồm Bushehr, Chah Bahar, Jask, Konarak, Abu Musa và Bandar Abbas.
Mỹ không kích nhiều giờ nhằm vào Iran. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) tuyên bố đánh trúng hàng chục mục tiêu quân sự của Iran trong loạt tấn công mới nhất. Rạng sáng 13/7, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) cho biết Iran đã đáp trả bằng cách nhắm mục tiêu vào các căn cứ Mỹ trong khu vực vùng Vịnh.