SpaceX thắng lớn với chuyến bay 'Số 13 may mắn'
Tầng đẩy Super Heavy vận hành ổn định khi rời bệ phóng, tàu Starship hoàn thành cú đáp biển có kiểm soát xuống Ấn Độ Dương và giải phóng thành công 20 vệ tinh Starlink.
Nhiều quốc gia châu Âu đang vật lộn với các vụ cháy rừng quy mô lớn, buộc hàng trăm nghìn người phải khẩn cấp sơ tán. Trong đó, Pháp và Tây Ban Nha là hai quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.
Tầng đẩy Super Heavy vận hành ổn định khi rời bệ phóng, tàu Starship hoàn thành cú đáp biển có kiểm soát xuống Ấn Độ Dương và giải phóng thành công 20 vệ tinh Starlink.
Vật thể được cho là tên lửa đạn đạo tầm ngắn đánh trúng khu vực gần tổng hành dinh Hạm đội 5 Hải quân Mỹ ở thủ đô Manama của Bahrain.
Tehran tuyên bố mở đợt tấn công Nasr-2 vào các mục tiêu Mỹ ở Jordan, Iraq, Kuwait và Bahrain, phá hủy hệ thống Patriot. Video cho thấy tên lửa nghi là PAC-2 Patriot lao xuống đất.
Theo RT, liên minh do Saudi Arabia dẫn đầu đã không kích cảng Hodeidah của Yemen. Động thái diễn ra sau khi lực lượng Houthi tấn công các tàu thuyền trên Biển Đỏ.
Các điều tra viên Iraq phát hiện một thùng chứa đầy tiền mặt được cất giấu giữa bụi cây khi điều tra vụ án tham nhũng của cựu Thứ trưởng Dầu mỏ Adnan Al Jumaili.
Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết đã tấn công các căn cứ chỉ huy quân sự và địa điểm phóng tên lửa Iran đêm 21/7. Phía Iran đáp trả vào các căn cứ Mỹ tại Kuwait, Bahrain và Jordan.
Một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội được cho là ghi lại thời điểm các tên lửa đạn đạo của Iran đánh trúng căn cứ không quân Mỹ ở Jordan.
Tập đoàn quốc phòng Mỹ Lockheed Martin vừa công bố tên lửa đánh chặn PAC-3 ACE giá rẻ dành cho hệ thống Patriot.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 19/7 đã tạo ấn tượng khi cố nán lại trên sân khấu sau khi trao chiếc cúp vô địch World Cup thứ hai cho tuyển Tây Ban Nha. Nhà lãnh đạo Mỹ đứng sát bên các cầu thủ đúng lúc họ giơ cao chiếc cúp trong cơn mưa pháo kim tuyến màu vàng rực rỡ. Chủ tịch FIFA Gianni Infantino liền kéo ông Trump đứng lùi xa khỏi đội bóng đang ăn mừng, khiến cả hai người rơi đúng vào vị trí pháo hoa xả xuống.
Giới chức Argentina tổ chức lễ đón trang trọng với thảm đỏ và quân nhạc dành cho đội tuyển. Đông đảo cổ động viên cũng có mặt từ sớm để tri ân các cầu thủ sau World Cup.