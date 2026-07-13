Cháy quán bar ở Bangkok, 27 người chết
Tối 12/7 (giờ địa phương) xảy ra vụ cháy lớn tại một quán bar ở thủ đô Bangkok (Thái Lan) khiến 27 người chết, 22 người bị thương nguy kịch.
Tối 12/7 xảy ra vụ cháy lớn tại một quán bar ở thủ đô Bangkok, Thái Lan, khiến 27 người chết, 22 người bị thương nặng.
Tối 12/7 (giờ địa phương) xảy ra vụ cháy lớn tại một quán bar ở thủ đô Bangkok (Thái Lan) khiến 27 người chết, 22 người bị thương nguy kịch.
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