Quân đội Na Uy đồng loạt 'chèo thuyền Viking' mừng kỳ tích World Cup
Binh sĩ lục quân, hải quân và không quân Na Uy đồng loạt thực hiện màn "chèo thuyền Viking" lan truyền khắp mạng xã hội sau chiến thắng lịch sử trước Brazil ở World Cup.
Gần 6.700 binh sĩ cùng hàng trăm khí tài tham gia lễ duyệt binh Quốc khánh lớn nhất lịch sử Pháp, gửi thông điệp đoàn kết với châu Âu và tăng cường năng lực quốc phòng.
Binh sĩ lục quân, hải quân và không quân Na Uy đồng loạt thực hiện màn "chèo thuyền Viking" lan truyền khắp mạng xã hội sau chiến thắng lịch sử trước Brazil ở World Cup.
Mỹ không kích nhiều giờ nhằm vào Iran. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) tuyên bố đánh trúng hàng chục mục tiêu quân sự của Iran trong loạt tấn công mới nhất. Rạng sáng 13/7, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) cho biết Iran đã đáp trả bằng cách nhắm mục tiêu vào các căn cứ Mỹ trong khu vực vùng Vịnh.
Rạng sáng thứ Ba, ít nhất 12 máy bay quân sự Mỹ đã được ghi nhận hoạt động trên không phận Trung Đông trong bối cảnh chiến dịch không kích nhằm vào Iran tiếp tục diễn ra.
Theo CENTCOM, ba xuồng không người lái Corsair đã tấn công cơ sở bảo dưỡng tàu và một tàu ngầm của Iran, đánh dấu lần đầu quân đội Mỹ triển khai khí tài này trong tác chiến.
Nước lũ dâng hơn 2 m tại nhiều khu vực ở Hà Bắc và Liêu Ninh, cuốn trôi phương tiện, khiến người dân phải bơi hoặc chèo ván di chuyển khi bão Bavi tiếp tục gây mưa lớn.
Căng thẳng quân sự leo thang nghiêm trọng khi Iran tuyên bố sử dụng UAV và tên lửa tấn công các căn cứ cùng tàu hải quân của Mỹ tại Trung Đông. Đáp trả, Mỹ triển khai hàng loạt máy bay quân sự và tiến hành đợt không kích thứ ba liên tiếp nhằm triệt hạ các mục tiêu ven biển của Iran.
Đoạn video người dân quay lại đám cháy hiện trường và nói: "Họ đã bắn trúng trạm xăng ở khu vực Mohamadi". Đây là đêm thứ ba liên tiếp Mỹ tiến hành không kích nhằm vào Iran. Quân đội Mỹ tuyên bố đã tấn công hàng loạt mục tiêu trên khắp Iran, bao gồm Bushehr, Chah Bahar, Jask, Konarak, Abu Musa và Bandar Abbas.
Tối 12/7 xảy ra vụ cháy lớn tại một quán bar ở thủ đô Bangkok, Thái Lan, khiến 27 người chết, 22 người bị thương nặng.
Iran cho biết gần chục "đầu đạn của đối phương" đã nhằm vào đảo Qeshm và tỉnh Hormozgan khi Mỹ mở đợt không kích thứ năm, đồng thời tuyên bố đã đáp trả các mục tiêu Mỹ.
Khoảng 900 con rắn xổng chuồng và xuất hiện trên dòng nước lũ sau trận lũ do bão Maysak gây ra tạo nên khung cảnh ám ảnh cho người dân địa phương.Chính quyền Hoành Châu (Trung Quốc) đang khẩn trương phát cảnh báo, huy động lực lượng bắt rắn và dự trữ huyết thanh để ứng phó rủi ro.