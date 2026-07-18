Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M
Video Thế giới

VIDEO MỚI

Cận cảnh Mỹ tấn công Iran ngày thứ ba liên tiếp

Cận cảnh Mỹ tấn công Iran ngày thứ ba liên tiếp

12:03 14/7/2026 12:03 14/7/2026 Thế giới 4.5K

Căng thẳng quân sự leo thang nghiêm trọng khi Iran tuyên bố sử dụng UAV và tên lửa tấn công các căn cứ cùng tàu hải quân của Mỹ tại Trung Đông. Đáp trả, Mỹ triển khai hàng loạt máy bay quân sự và tiến hành đợt không kích thứ ba liên tiếp nhằm triệt hạ các mục tiêu ven biển của Iran.

Cận cảnh Mỹ đánh trúng trạm xăng Iran

Cận cảnh Mỹ đánh trúng trạm xăng Iran

11:09 14/7/2026 11:09 14/7/2026 Thế giới 3.5K

Đoạn video người dân quay lại đám cháy hiện trường và nói: "Họ đã bắn trúng trạm xăng ở khu vực Mohamadi". Đây là đêm thứ ba liên tiếp Mỹ tiến hành không kích nhằm vào Iran. Quân đội Mỹ tuyên bố đã tấn công hàng loạt mục tiêu trên khắp Iran, bao gồm Bushehr, Chah Bahar, Jask, Konarak, Abu Musa và Bandar Abbas.

Máy bay Mỹ xuất kích tấn công Iran

Máy bay Mỹ xuất kích tấn công Iran

07:59 14/7/2026 07:59 14/7/2026 Thế giới 2.4K

Rạng sáng thứ Ba, ít nhất 12 máy bay quân sự Mỹ đã được ghi nhận hoạt động trên không phận Trung Đông trong bối cảnh chiến dịch không kích nhằm vào Iran tiếp tục diễn ra.

Mỹ tấn công Iran

Mỹ tấn công Iran

00:01 14/7/2026 00:01 14/7/2026 Thế giới 3.4K

Mỹ không kích nhiều giờ nhằm vào Iran. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) tuyên bố đánh trúng hàng chục mục tiêu quân sự của Iran trong loạt tấn công mới nhất. Rạng sáng 13/7, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) cho biết Iran đã đáp trả bằng cách nhắm mục tiêu vào các căn cứ Mỹ trong khu vực vùng Vịnh.

Hoành Châu ám ảnh vì 900 con rắn xổng chuồng

Hoành Châu ám ảnh vì 900 con rắn xổng chuồng

15:33 11/7/2026 15:33 11/7/2026 Thế giới

Khoảng 900 con rắn xổng chuồng và xuất hiện trên dòng nước lũ sau trận lũ do bão Maysak gây ra tạo nên khung cảnh ám ảnh cho người dân địa phương.Chính quyền Hoành Châu (Trung Quốc) đang khẩn trương phát cảnh báo, huy động lực lượng bắt rắn và dự trữ huyết thanh để ứng phó rủi ro.

Cận cảnh Mỹ tấn công Iran

Cận cảnh Mỹ tấn công Iran

06:47 8/7/2026 06:47 8/7/2026 Thế giới 39.4K

Các phương tiện truyền thông nhà nước Iran xác nhận nhiều vụ nổ đã xảy ra tại miền nam nước này ở các thành phố cảng Bandar Abbas, Sirik và khu vực đảo Qeshm. Các nguồn tin ghi nhận vật thể bay đã đánh trúng một cầu tàu thương mại ở Sirik cùng một cầu tàu cá tại làng Ziarat.

Lốc xoáy, lũ lụt càn quét Trung Quốc

Lốc xoáy, lũ lụt càn quét Trung Quốc

15:47 7/7/2026 15:47 7/7/2026 Thế giới

Số người thiệt mạng do các cơn bão tàn phá tại nhiều khu vực ở Trung Quốc đã tăng lên 15 người, cùng với hàng trăm người bị thương và hàng chục nghìn người phải sơ tán.

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý