Hàng triệu người đưa tiễn Đại giáo chủ Ali Khamenei
Trưa 6/7 (giờ địa phương), hàng triệu người đã tập trung tại thủ đô Tehran để tham dự lễ rước linh cữu của lãnh tụ tối cao Iran - ông Ali Khamenei.
Đông đảo người dân đã đổ ra các tuyến phố của Tehran khi đoàn xe tang đưa linh cữu cố Lãnh tụ tối cao Iran, ông Ali Khamenei, di chuyển chậm qua đường phố Tehran.
Trưa 6/7 (giờ địa phương), hàng triệu người đã tập trung tại thủ đô Tehran để tham dự lễ rước linh cữu của lãnh tụ tối cao Iran - ông Ali Khamenei.
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Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baquer Qalibaf không kìm được nước mắt khi viếng Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei, trong lễ quốc tang quy tụ nhiều lãnh đạo cấp cao ngày 3/6.
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