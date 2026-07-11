Iran tấn công trả đũa Mỹ ở Kuwait và Bahrain
Iran đã đáp trả các đợt tấn công của Mỹ bằng việc phóng tên lửa và máy bay không người lái vào các mục tiêu quân sự của Mỹ tại Kuwait và Bahrain.
Hình ảnh vệ tinh độc quyền do CNN thu thập và phân tích, với sự phối hợp từ Viện Khoa học và An ninh Quốc tế, cho thấy các dấu hiệu Iran có thể đang nỗ lực tái thiết những cơ sở hạt nhân.
Iran đã đáp trả các đợt tấn công của Mỹ bằng việc phóng tên lửa và máy bay không người lái vào các mục tiêu quân sự của Mỹ tại Kuwait và Bahrain.
Lễ tang kéo dài một tuần tiễn đưa ông Ali Khamenei đã đi qua những thành phố linh thiêng của Iran và Iraq với sự tham gia của hàng triệu người dân ở cả hai quốc gia.
Khoảng 6 phút sau khi tầng 1 và tầng 2 tách khỏi nhau, tầng đẩy thứ nhất của tên lửa Trường Chinh 10B đã hạ cánh thẳng đứng và được thu hồi bằng hệ thống lưới thu đặc biệt.
Ngày 8/7, CENTCOM công bố video các cuộc không kích mới đã nhắm vào hệ thống phòng không, kho tên lửa, máy bay không người lái và hạ tầng quân sự dọc bờ biển Iran.
Lực lượng bán quân sự Huy động Nhân dân Iraq (PMF), hay còn gọi là Hashd al-Shaabi, ước tính đã có hơn 2,3 triệu người Iraq tham gia lễ rước linh cữu ông Khamenei trong ngày 8/7.
Ngày 9/7, Iran phát động đòn đáp trả nhằm vào hạ tầng quân sự Mỹ tại Vùng Vịnh. Hình ảnh binh sĩ IRGC viết lời thề báo thù lãnh tụ Ali Khamenei lên tên lửa cũng được công bố.
Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim và người đồng cấp Thái Lan Anutin Charnvirakul khi cùng trình diễn My Way và Can't Help Falling in Love trong tiệc chiêu đãi tại Putrajaya ngày 9/7.
Đám cháy dữ dội thiêu rụi một phần nhà máy giày tại thành phố Tấn Giang, tỉnh Phúc Kiến chiều 9/7. Lính cứu hỏa liên tục phun nước bảo vệ những người mắc kẹt.
Nhiều vụ nổ được ghi nhận dọc bờ biển Vùng Vịnh, trong đó có cảng Kuhestak. Video hiện trường cho thấy cột khói lớn xuất hiện sau đợt không kích mới của Mỹ ngày 8/7.
Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) công bố video các đợt không kích mới nhằm vào hơn 80 mục tiêu quân sự tại Iran, bao gồm phòng không, radar và năng lực chống hạm.