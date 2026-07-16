Đại sứ Mỹ thưởng thức cà phê, bắt đầu nhiệm kỳ ở Việt Nam
Đại sứ Jennifer Wicks chia sẻ những ấn tượng đầu tiên về Việt Nam, khẳng định cam kết thúc đẩy quan hệ song phương và kết thúc thông điệp bằng lời mời uống cà phê sữa đá.
Quân đội Mỹ cho biết đã hoàn tất một đợt không kích kéo dài 90 phút nhằm vào Iran, đánh dấu thêm một đợt tấn công sau nhiều đêm liên tiếp tiến hành các cuộc không kích.
Đại sứ Jennifer Wicks chia sẻ những ấn tượng đầu tiên về Việt Nam, khẳng định cam kết thúc đẩy quan hệ song phương và kết thúc thông điệp bằng lời mời uống cà phê sữa đá.
Gần 6.700 binh sĩ cùng hàng trăm khí tài tham gia lễ duyệt binh Quốc khánh lớn nhất lịch sử Pháp, gửi thông điệp đoàn kết với châu Âu và tăng cường năng lực quốc phòng.
Rạng sáng thứ Ba, ít nhất 12 máy bay quân sự Mỹ đã được ghi nhận hoạt động trên không phận Trung Đông trong bối cảnh chiến dịch không kích nhằm vào Iran tiếp tục diễn ra.
Theo CENTCOM, ba xuồng không người lái Corsair đã tấn công cơ sở bảo dưỡng tàu và một tàu ngầm của Iran, đánh dấu lần đầu quân đội Mỹ triển khai khí tài này trong tác chiến.
Đoạn video người dân quay lại đám cháy hiện trường và nói: "Họ đã bắn trúng trạm xăng ở khu vực Mohamadi". Đây là đêm thứ ba liên tiếp Mỹ tiến hành không kích nhằm vào Iran. Quân đội Mỹ tuyên bố đã tấn công hàng loạt mục tiêu trên khắp Iran, bao gồm Bushehr, Chah Bahar, Jask, Konarak, Abu Musa và Bandar Abbas.
Căng thẳng quân sự leo thang nghiêm trọng khi Iran tuyên bố sử dụng UAV và tên lửa tấn công các căn cứ cùng tàu hải quân của Mỹ tại Trung Đông. Đáp trả, Mỹ triển khai hàng loạt máy bay quân sự và tiến hành đợt không kích thứ ba liên tiếp nhằm triệt hạ các mục tiêu ven biển của Iran.
Nước lũ dâng hơn 2 m tại nhiều khu vực ở Hà Bắc và Liêu Ninh, cuốn trôi phương tiện, khiến người dân phải bơi hoặc chèo ván di chuyển khi bão Bavi tiếp tục gây mưa lớn.
Mỹ không kích nhiều giờ nhằm vào Iran. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) tuyên bố đánh trúng hàng chục mục tiêu quân sự của Iran trong loạt tấn công mới nhất. Rạng sáng 13/7, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) cho biết Iran đã đáp trả bằng cách nhắm mục tiêu vào các căn cứ Mỹ trong khu vực vùng Vịnh.
Binh sĩ lục quân, hải quân và không quân Na Uy đồng loạt thực hiện màn "chèo thuyền Viking" lan truyền khắp mạng xã hội sau chiến thắng lịch sử trước Brazil ở World Cup.
Tối 12/7 xảy ra vụ cháy lớn tại một quán bar ở thủ đô Bangkok, Thái Lan, khiến 27 người chết, 22 người bị thương nặng.