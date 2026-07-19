Khoảnh khắc tên lửa Iran xuyên thủng 6 lớp Patriot
Theo góc quay được RT đăng lại, có thể thấy 2 tên lửa của Iran đã vượt qua hệ thống phòng không gồm 6 tên lửa Patriot và đánh trúng mục tiêu tại căn cứ không quân Muwaffaq, Jordan.
Khi nghe tin Neil trở lại Tasmania trong tháng 6 vừa qua, nhiều người dân vội đến bãi biển để tận mắt nhìn thấy con hải cẩu nổi tiếng. Hiện tại Neil nặng khoảng 1 tấn.
Theo góc quay được RT đăng lại, có thể thấy 2 tên lửa của Iran đã vượt qua hệ thống phòng không gồm 6 tên lửa Patriot và đánh trúng mục tiêu tại căn cứ không quân Muwaffaq, Jordan.
Lực lượng Thủy quân lục chiến Mỹ vừa tiến hành một cuộc kiểm tra xác minh trên tàu chở dầu M/T Wen Yao tại Vịnh Oman trong bối cảnh Washington siết chặt lệnh phong tỏa hải quân đối với các tàu sử dụng cảng của Iran.
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