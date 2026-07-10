Biển lửa vây kín nhà máy Trung Quốc, lính cứu hỏa phun nước cứu người
Đám cháy dữ dội thiêu rụi một phần nhà máy giày tại thành phố Tấn Giang, tỉnh Phúc Kiến chiều 9/7. Lính cứu hỏa liên tục phun nước bảo vệ những người mắc kẹt.
Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim và người đồng cấp Thái Lan Anutin Charnvirakul khi cùng trình diễn My Way và Can't Help Falling in Love trong tiệc chiêu đãi tại Putrajaya ngày 9/7.
Đám cháy dữ dội thiêu rụi một phần nhà máy giày tại thành phố Tấn Giang, tỉnh Phúc Kiến chiều 9/7. Lính cứu hỏa liên tục phun nước bảo vệ những người mắc kẹt.
Ngày 9/7, Iran phát động đòn đáp trả nhằm vào hạ tầng quân sự Mỹ tại Vùng Vịnh. Hình ảnh binh sĩ IRGC viết lời thề báo thù lãnh tụ Ali Khamenei lên tên lửa cũng được công bố.
Nhiều vụ nổ được ghi nhận dọc bờ biển Vùng Vịnh, trong đó có cảng Kuhestak. Video hiện trường cho thấy cột khói lớn xuất hiện sau đợt không kích mới của Mỹ ngày 8/7.
Lực lượng bán quân sự Huy động Nhân dân Iraq (PMF), hay còn gọi là Hashd al-Shaabi, ước tính đã có hơn 2,3 triệu người Iraq tham gia lễ rước linh cữu ông Khamenei trong ngày 8/7.
Ngày 8/7, CENTCOM công bố video các cuộc không kích mới đã nhắm vào hệ thống phòng không, kho tên lửa, máy bay không người lái và hạ tầng quân sự dọc bờ biển Iran.
Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) công bố video các đợt không kích mới nhằm vào hơn 80 mục tiêu quân sự tại Iran, bao gồm phòng không, radar và năng lực chống hạm.
Trong cuộc gặp Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan trước thềm hội nghị thượng đỉnh NATO, ông Trump cho biết ông cảm thấy thất vọng về các đồng minh NATO.
Các phương tiện truyền thông nhà nước Iran xác nhận nhiều vụ nổ đã xảy ra tại miền nam nước này ở các thành phố cảng Bandar Abbas, Sirik và khu vực đảo Qeshm. Các nguồn tin ghi nhận vật thể bay đã đánh trúng một cầu tàu thương mại ở Sirik cùng một cầu tàu cá tại làng Ziarat.
Số người thiệt mạng do các cơn bão tàn phá tại nhiều khu vực ở Trung Quốc đã tăng lên 15 người, cùng với hàng trăm người bị thương và hàng chục nghìn người phải sơ tán.
Mưa lớn do bão Maysak khiến đập hồ chứa ở Nam Ninh bị vỡ, đồng thời nước lũ tràn vào nhiều khu vực, trong đó có một công trường xây dựng tại Quảng Tây.