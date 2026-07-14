Máy bay Mỹ xuất kích tấn công Iran
Rạng sáng thứ Ba, ít nhất 12 máy bay quân sự Mỹ đã được ghi nhận hoạt động trên không phận Trung Đông trong bối cảnh chiến dịch không kích nhằm vào Iran tiếp tục diễn ra.
Theo CENTCOM, ba xuồng không người lái Corsair đã tấn công cơ sở bảo dưỡng tàu và một tàu ngầm của Iran, đánh dấu lần đầu quân đội Mỹ triển khai khí tài này trong tác chiến.
Rạng sáng thứ Ba, ít nhất 12 máy bay quân sự Mỹ đã được ghi nhận hoạt động trên không phận Trung Đông trong bối cảnh chiến dịch không kích nhằm vào Iran tiếp tục diễn ra.
Mỹ không kích nhiều giờ nhằm vào Iran. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) tuyên bố đánh trúng hàng chục mục tiêu quân sự của Iran trong loạt tấn công mới nhất. Rạng sáng 13/7, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) cho biết Iran đã đáp trả bằng cách nhắm mục tiêu vào các căn cứ Mỹ trong khu vực vùng Vịnh.
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