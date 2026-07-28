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Video Thế giới

VIDEO MỚI

Tổng thống Trump chiếm sóng lễ trao cúp World Cup

Tổng thống Trump chiếm sóng lễ trao cúp World Cup

15:18 21/7/2026 15:18 21/7/2026 Thế giới

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 19/7 đã tạo ấn tượng khi cố nán lại trên sân khấu sau khi trao chiếc cúp vô địch World Cup thứ hai cho tuyển Tây Ban Nha. Nhà lãnh đạo Mỹ đứng sát bên các cầu thủ đúng lúc họ giơ cao chiếc cúp trong cơn mưa pháo kim tuyến màu vàng rực rỡ. Chủ tịch FIFA Gianni Infantino liền kéo ông Trump đứng lùi xa khỏi đội bóng đang ăn mừng, khiến cả hai người rơi đúng vào vị trí pháo hoa xả xuống.

Nơi cả thế giới cùng cười, cùng khóc và cùng vỡ òa

Nơi cả thế giới cùng cười, cùng khóc và cùng vỡ òa

10:25 21/7/2026 10:25 21/7/2026 Thế giới

Từ những khoảnh khắc vỡ òa trong chiến thắng đến nỗi thất vọng khi giấc mơ tan vỡ, các khán đài World Cup 2026 đã ghi lại trọn vẹn mọi cung bậc cảm xúc. Những phản ứng chân thực của người hâm mộ đã kể nên câu chuyện sống động nhất về giải đấu năm nay.

Hạ tầng dân sự Iran hứng đòn không kích của Mỹ

Hạ tầng dân sự Iran hứng đòn không kích của Mỹ

11:26 18/7/2026 11:26 18/7/2026 Thế giới 4.4K

Mỹ vừa tiến hành đêm không kích thứ bảy liên tiếp nhằm vào Iran. Phía Iran cáo buộc Washington đã tấn công hàng loạt cơ sở hạ tầng dân sự trọng yếu, bao gồm nhà ga đường sắt, hệ thống cầu, công trình cấp nước, lưới điện và kho lương thực.

Mỹ đổ bộ khám xét tàu dầu

Mỹ đổ bộ khám xét tàu dầu

04:08 18/7/2026 04:08 18/7/2026 Thế giới 3.5K

Lực lượng Thủy quân lục chiến Mỹ vừa tiến hành một cuộc kiểm tra xác minh trên tàu chở dầu M/T Wen Yao tại Vịnh Oman trong bối cảnh Washington siết chặt lệnh phong tỏa hải quân đối với các tàu sử dụng cảng của Iran.

Argentina vỡ òa khi Messi và đồng đội tạo nên phép màu

Argentina vỡ òa khi Messi và đồng đội tạo nên phép màu

18:51 16/7/2026 18:51 16/7/2026 Thế giới 1.5K

Lionel Messi và các đồng đội vừa viết tiếp một chương cổ tích tại Atlanta bằng màn lội ngược dòng đầy cảm xúc trước đội tuyển Anh. Chiến thắng 2-1 không chỉ đưa Argentina vào chung kết World Cup, mà còn khiến người hâm mộ tin rằng một cái kết hoàn hảo cho huyền thoại sống này đang ở ngay trước mắt.

Mỹ mở đợt không kích mới vào Iran

Mỹ mở đợt không kích mới vào Iran

04:06 16/7/2026 04:06 16/7/2026 Thế giới 1.5K

Ngày 15/7, Mỹ tuyên bố đã tiến hành một đợt tấn công mới nhằm vào Iran, và xác nhận đã chuyển hướng hai tàu thương mại kể từ khi nối lại lệnh phong tỏa các cảng của Iran.

Cận cảnh Mỹ tấn công Iran ngày thứ ba liên tiếp

Cận cảnh Mỹ tấn công Iran ngày thứ ba liên tiếp

12:03 14/7/2026 12:03 14/7/2026 Thế giới 4.5K

Căng thẳng quân sự leo thang nghiêm trọng khi Iran tuyên bố sử dụng UAV và tên lửa tấn công các căn cứ cùng tàu hải quân của Mỹ tại Trung Đông. Đáp trả, Mỹ triển khai hàng loạt máy bay quân sự và tiến hành đợt không kích thứ ba liên tiếp nhằm triệt hạ các mục tiêu ven biển của Iran.

Cận cảnh Mỹ đánh trúng trạm xăng Iran

Cận cảnh Mỹ đánh trúng trạm xăng Iran

11:09 14/7/2026 11:09 14/7/2026 Thế giới 3.5K

Đoạn video người dân quay lại đám cháy hiện trường và nói: "Họ đã bắn trúng trạm xăng ở khu vực Mohamadi". Đây là đêm thứ ba liên tiếp Mỹ tiến hành không kích nhằm vào Iran. Quân đội Mỹ tuyên bố đã tấn công hàng loạt mục tiêu trên khắp Iran, bao gồm Bushehr, Chah Bahar, Jask, Konarak, Abu Musa và Bandar Abbas.

Máy bay Mỹ xuất kích tấn công Iran

Máy bay Mỹ xuất kích tấn công Iran

07:59 14/7/2026 07:59 14/7/2026 Thế giới 2.4K

Rạng sáng thứ Ba, ít nhất 12 máy bay quân sự Mỹ đã được ghi nhận hoạt động trên không phận Trung Đông trong bối cảnh chiến dịch không kích nhằm vào Iran tiếp tục diễn ra.

Mỹ tấn công Iran

Mỹ tấn công Iran

00:01 14/7/2026 00:01 14/7/2026 Thế giới 3.4K

Mỹ không kích nhiều giờ nhằm vào Iran. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) tuyên bố đánh trúng hàng chục mục tiêu quân sự của Iran trong loạt tấn công mới nhất. Rạng sáng 13/7, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) cho biết Iran đã đáp trả bằng cách nhắm mục tiêu vào các căn cứ Mỹ trong khu vực vùng Vịnh.

Hoành Châu ám ảnh vì 900 con rắn xổng chuồng

Hoành Châu ám ảnh vì 900 con rắn xổng chuồng

15:33 11/7/2026 15:33 11/7/2026 Thế giới

Khoảng 900 con rắn xổng chuồng và xuất hiện trên dòng nước lũ sau trận lũ do bão Maysak gây ra tạo nên khung cảnh ám ảnh cho người dân địa phương.Chính quyền Hoành Châu (Trung Quốc) đang khẩn trương phát cảnh báo, huy động lực lượng bắt rắn và dự trữ huyết thanh để ứng phó rủi ro.

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