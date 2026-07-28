Động đất gây cháy nhà, lật tàu tại tỉnh Kumamoto của Nhật
Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, trận động đất có cường độ 7,1 độ xảy ra tại tỉnh Kumamoto, miền Nam Nhật Bản trong chiều 28/7 khiến nhiều ngôi nhà bị cháy, tàu bị lật.
Nhiều người được cho là đang mắc kẹt bên trong trung tâm thương mại Aeon Mall sau trận động đất mạnh 7,1 độ xảy ra lúc 16h27 chiều 28/7 trên đảo Kyushu, với tâm chấn nằm trong đất liền.
Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, trận động đất có cường độ 7,1 độ xảy ra tại tỉnh Kumamoto, miền Nam Nhật Bản trong chiều 28/7 khiến nhiều ngôi nhà bị cháy, tàu bị lật.
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