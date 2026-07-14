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Video Thế giới

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Cận cảnh Mỹ tấn công Iran

Cận cảnh Mỹ tấn công Iran

06:47 8/7/2026 06:47 8/7/2026 Thế giới 39.3K

Các phương tiện truyền thông nhà nước Iran xác nhận nhiều vụ nổ đã xảy ra tại miền nam nước này ở các thành phố cảng Bandar Abbas, Sirik và khu vực đảo Qeshm. Các nguồn tin ghi nhận vật thể bay đã đánh trúng một cầu tàu thương mại ở Sirik cùng một cầu tàu cá tại làng Ziarat.

Lốc xoáy, lũ lụt càn quét Trung Quốc

Lốc xoáy, lũ lụt càn quét Trung Quốc

15:47 7/7/2026 15:47 7/7/2026 Thế giới

Số người thiệt mạng do các cơn bão tàn phá tại nhiều khu vực ở Trung Quốc đã tăng lên 15 người, cùng với hàng trăm người bị thương và hàng chục nghìn người phải sơ tán.

Lốc xoáy lửa bùng lên tại vùng cấm Chernobyl

Lốc xoáy lửa bùng lên tại vùng cấm Chernobyl

16:44 4/7/2026 16:44 4/7/2026 Thế giới

Lốc xoáy lửa bất ngờ hình thành giữa đám cháy rừng gần nhà máy điện hạt nhân Chernobyl, buộc lực lượng cứu hỏa Ukraine phải tháo chạy để đảm bảo an toàn. Đám cháy kéo dài nhiều ngày vẫn chưa được khống chế, trong khi khói đã lan xa khoảng 170 km.

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