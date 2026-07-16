Mỹ không kích, Iran đáp trả trên nhiều mặt trận
Iran tấn công Kuwait, Bahrain và Jordan. Ngày 15/7, quân đội Mỹ tiếp tục tiến hành 2 đợt không kích vào Iran, tiếp nối chuỗi các cuộc tấn công liên tiếp trong nhiều đêm.
Iran tuyên bố đã phóng tên lửa và UAV tấn công các cơ sở quân sự của Mỹ tại Kuwait, Jordan. Quân đội Jordan cho biết hệ thống phòng không của họ đã đánh chặn và bắn hạ 8 tên lửa Iran vào rạng sáng thứ Năm.
Iran tấn công Kuwait, Bahrain và Jordan. Ngày 15/7, quân đội Mỹ tiếp tục tiến hành 2 đợt không kích vào Iran, tiếp nối chuỗi các cuộc tấn công liên tiếp trong nhiều đêm.
Ba xuồng cao tốc không người lái lần đầu được quân đội Mỹ sử dụng trong chiến đấu để tấn công cơ sở bảo dưỡng tàu ngầm và tàu chiến của Iran.
Ngày 15/7, Mỹ tuyên bố đã tiến hành một đợt tấn công mới nhằm vào Iran, và xác nhận đã chuyển hướng hai tàu thương mại kể từ khi nối lại lệnh phong tỏa các cảng của Iran.
Nước lũ dâng hơn 2 m tại nhiều khu vực ở Hà Bắc và Liêu Ninh, cuốn trôi phương tiện, khiến người dân phải bơi hoặc chèo ván di chuyển khi bão Bavi tiếp tục gây mưa lớn.
Đại sứ Jennifer Wicks chia sẻ những ấn tượng đầu tiên về Việt Nam, khẳng định cam kết thúc đẩy quan hệ song phương và kết thúc thông điệp bằng lời mời uống cà phê sữa đá.
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Căng thẳng quân sự leo thang nghiêm trọng khi Iran tuyên bố sử dụng UAV và tên lửa tấn công các căn cứ cùng tàu hải quân của Mỹ tại Trung Đông. Đáp trả, Mỹ triển khai hàng loạt máy bay quân sự và tiến hành đợt không kích thứ ba liên tiếp nhằm triệt hạ các mục tiêu ven biển của Iran.
Đoạn video người dân quay lại đám cháy hiện trường và nói: "Họ đã bắn trúng trạm xăng ở khu vực Mohamadi". Đây là đêm thứ ba liên tiếp Mỹ tiến hành không kích nhằm vào Iran. Quân đội Mỹ tuyên bố đã tấn công hàng loạt mục tiêu trên khắp Iran, bao gồm Bushehr, Chah Bahar, Jask, Konarak, Abu Musa và Bandar Abbas.
Theo CENTCOM, ba xuồng không người lái Corsair đã tấn công cơ sở bảo dưỡng tàu và một tàu ngầm của Iran, đánh dấu lần đầu quân đội Mỹ triển khai khí tài này trong tác chiến.
Rạng sáng thứ Ba, ít nhất 12 máy bay quân sự Mỹ đã được ghi nhận hoạt động trên không phận Trung Đông trong bối cảnh chiến dịch không kích nhằm vào Iran tiếp tục diễn ra.