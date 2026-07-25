Phát hiện thùng tiền hàng triệu USD ở Iraq
Các điều tra viên Iraq phát hiện một thùng chứa đầy tiền mặt được cất giấu giữa bụi cây khi điều tra vụ án tham nhũng của cựu Thứ trưởng Dầu mỏ Adnan Al Jumaili.
Theo RT, liên minh do Saudi Arabia dẫn đầu đã không kích cảng Hodeidah của Yemen. Động thái diễn ra sau khi lực lượng Houthi tấn công các tàu thuyền trên Biển Đỏ.
Các điều tra viên Iraq phát hiện một thùng chứa đầy tiền mặt được cất giấu giữa bụi cây khi điều tra vụ án tham nhũng của cựu Thứ trưởng Dầu mỏ Adnan Al Jumaili.
Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết đã tấn công các căn cứ chỉ huy quân sự và địa điểm phóng tên lửa Iran đêm 21/7. Phía Iran đáp trả vào các căn cứ Mỹ tại Kuwait, Bahrain và Jordan.
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