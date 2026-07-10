Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei an nghỉ
Lễ tang kéo dài một tuần tiễn đưa ông Ali Khamenei đã đi qua những thành phố linh thiêng của Iran và Iraq với sự tham gia của hàng triệu người dân ở cả hai quốc gia.
Khoảng 6 phút sau khi tầng 1 và tầng 2 tách khỏi nhau, tầng đẩy thứ nhất của tên lửa Trường Chinh 10B đã hạ cánh thẳng đứng và được thu hồi bằng hệ thống lưới thu đặc biệt.
Lễ tang kéo dài một tuần tiễn đưa ông Ali Khamenei đã đi qua những thành phố linh thiêng của Iran và Iraq với sự tham gia của hàng triệu người dân ở cả hai quốc gia.
Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim và người đồng cấp Thái Lan Anutin Charnvirakul khi cùng trình diễn My Way và Can't Help Falling in Love trong tiệc chiêu đãi tại Putrajaya ngày 9/7.
Đám cháy dữ dội thiêu rụi một phần nhà máy giày tại thành phố Tấn Giang, tỉnh Phúc Kiến chiều 9/7. Lính cứu hỏa liên tục phun nước bảo vệ những người mắc kẹt.
Nhiều vụ nổ được ghi nhận dọc bờ biển Vùng Vịnh, trong đó có cảng Kuhestak. Video hiện trường cho thấy cột khói lớn xuất hiện sau đợt không kích mới của Mỹ ngày 8/7.
Ngày 8/7, CENTCOM công bố video các cuộc không kích mới đã nhắm vào hệ thống phòng không, kho tên lửa, máy bay không người lái và hạ tầng quân sự dọc bờ biển Iran.
Ngày 9/7, Iran phát động đòn đáp trả nhằm vào hạ tầng quân sự Mỹ tại Vùng Vịnh. Hình ảnh binh sĩ IRGC viết lời thề báo thù lãnh tụ Ali Khamenei lên tên lửa cũng được công bố.
Lực lượng bán quân sự Huy động Nhân dân Iraq (PMF), hay còn gọi là Hashd al-Shaabi, ước tính đã có hơn 2,3 triệu người Iraq tham gia lễ rước linh cữu ông Khamenei trong ngày 8/7.
Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) công bố video các đợt không kích mới nhằm vào hơn 80 mục tiêu quân sự tại Iran, bao gồm phòng không, radar và năng lực chống hạm.
Trong cuộc gặp Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan trước thềm hội nghị thượng đỉnh NATO, ông Trump cho biết ông cảm thấy thất vọng về các đồng minh NATO.
Các phương tiện truyền thông nhà nước Iran xác nhận nhiều vụ nổ đã xảy ra tại miền nam nước này ở các thành phố cảng Bandar Abbas, Sirik và khu vực đảo Qeshm. Các nguồn tin ghi nhận vật thể bay đã đánh trúng một cầu tàu thương mại ở Sirik cùng một cầu tàu cá tại làng Ziarat.