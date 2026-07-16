Không dùng thêm điều hòa, nhiều chung cư ở Trung Quốc đang được làm mát bằng hệ thống phun sương trên mái. Công nghệ được cho có thể hạ nhiệt tới 8°C đang gây sốt trên mạng xã hội, đồng thời đặt ra nhiều câu hỏi về hiệu quả thực tế.