Mỹ công bố vũ khí mới nhất trong cuộc chiến với Iran
Ba xuồng cao tốc không người lái lần đầu được quân đội Mỹ sử dụng trong chiến đấu để tấn công cơ sở bảo dưỡng tàu ngầm và tàu chiến của Iran.
Lực lượng Thủy quân lục chiến Mỹ vừa tiến hành một cuộc kiểm tra xác minh trên tàu chở dầu M/T Wen Yao tại Vịnh Oman trong bối cảnh Washington siết chặt lệnh phong tỏa hải quân đối với các tàu sử dụng cảng của Iran.
Ba xuồng cao tốc không người lái lần đầu được quân đội Mỹ sử dụng trong chiến đấu để tấn công cơ sở bảo dưỡng tàu ngầm và tàu chiến của Iran.
Iran tấn công Kuwait, Bahrain và Jordan. Ngày 15/7, quân đội Mỹ tiếp tục tiến hành 2 đợt không kích vào Iran, tiếp nối chuỗi các cuộc tấn công liên tiếp trong nhiều đêm.
Iran tuyên bố đã phóng tên lửa và UAV tấn công các cơ sở quân sự của Mỹ tại Kuwait, Jordan. Quân đội Jordan cho biết hệ thống phòng không của họ đã đánh chặn và bắn hạ 8 tên lửa Iran vào rạng sáng thứ Năm.
Lionel Messi và các đồng đội vừa viết tiếp một chương cổ tích tại Atlanta bằng màn lội ngược dòng đầy cảm xúc trước đội tuyển Anh. Chiến thắng 2-1 không chỉ đưa Argentina vào chung kết World Cup, mà còn khiến người hâm mộ tin rằng một cái kết hoàn hảo cho huyền thoại sống này đang ở ngay trước mắt.
Ngày 15/7, Mỹ tuyên bố đã tiến hành một đợt tấn công mới nhằm vào Iran, và xác nhận đã chuyển hướng hai tàu thương mại kể từ khi nối lại lệnh phong tỏa các cảng của Iran.
Đại sứ Jennifer Wicks chia sẻ những ấn tượng đầu tiên về Việt Nam, khẳng định cam kết thúc đẩy quan hệ song phương và kết thúc thông điệp bằng lời mời uống cà phê sữa đá.
Gần 6.700 binh sĩ cùng hàng trăm khí tài tham gia lễ duyệt binh Quốc khánh lớn nhất lịch sử Pháp, gửi thông điệp đoàn kết với châu Âu và tăng cường năng lực quốc phòng.
Nước lũ dâng hơn 2 m tại nhiều khu vực ở Hà Bắc và Liêu Ninh, cuốn trôi phương tiện, khiến người dân phải bơi hoặc chèo ván di chuyển khi bão Bavi tiếp tục gây mưa lớn.
Căng thẳng quân sự leo thang nghiêm trọng khi Iran tuyên bố sử dụng UAV và tên lửa tấn công các căn cứ cùng tàu hải quân của Mỹ tại Trung Đông. Đáp trả, Mỹ triển khai hàng loạt máy bay quân sự và tiến hành đợt không kích thứ ba liên tiếp nhằm triệt hạ các mục tiêu ven biển của Iran.
Đoạn video người dân quay lại đám cháy hiện trường và nói: "Họ đã bắn trúng trạm xăng ở khu vực Mohamadi". Đây là đêm thứ ba liên tiếp Mỹ tiến hành không kích nhằm vào Iran. Quân đội Mỹ tuyên bố đã tấn công hàng loạt mục tiêu trên khắp Iran, bao gồm Bushehr, Chah Bahar, Jask, Konarak, Abu Musa và Bandar Abbas.