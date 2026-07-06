Chủ tịch Quốc hội Iran bật khóc trước linh cữu cố Lãnh tụ Khamenei
Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baquer Qalibaf không kìm được nước mắt khi viếng Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei, trong lễ quốc tang quy tụ nhiều lãnh đạo cấp cao ngày 3/6.
Lực lượng cứu hỏa nhanh chóng dập tắt đám cháy trên cầu Brooklyn ở thành phố New York (Mỹ) tối 4/7, sau khi màn bắn pháo hoa trên sông Hudson và East River gây ra sự cố nhỏ.
Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baquer Qalibaf không kìm được nước mắt khi viếng Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei, trong lễ quốc tang quy tụ nhiều lãnh đạo cấp cao ngày 3/6.
Lốc xoáy lửa bất ngờ hình thành giữa đám cháy rừng gần nhà máy điện hạt nhân Chernobyl, buộc lực lượng cứu hỏa Ukraine phải tháo chạy để đảm bảo an toàn. Đám cháy kéo dài nhiều ngày vẫn chưa được khống chế, trong khi khói đã lan xa khoảng 170 km.
Không dùng thêm điều hòa, nhiều chung cư ở Trung Quốc đang được làm mát bằng hệ thống phun sương trên mái. Công nghệ được cho có thể hạ nhiệt tới 8°C đang gây sốt trên mạng xã hội, đồng thời đặt ra nhiều câu hỏi về hiệu quả thực tế.
Theo hãng thông tấn nhà nước Ukraine (Ukrinform), chiều 4/7, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã thông báo thông tin này trên Facebook cùng video liên quan.
Sau bài phát biểu của ông Trump là màn bắn pháo hoa được giới thiệu là lớn nhất từ trước đến nay tại nước Mỹ, với gần 850.000 quả pháo được phóng từ 10 địa điểm tại Washington.
Các hoạt động kỷ niệm đang diễn ra tưng bừng trên khắp nước Mỹ. Năm nay, thời tiết nắng nóng cực đoan khiến kế hoạch tại nhiều địa phương bị đảo lộn.
Thủ tướng Pakistan cùng các quan chức cấp cao từ Lebanon, Armenia và nhiều quốc gia đã tới Tehran viếng lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei trong lễ quốc tang quy mô lớn.
Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev tham gia dòng người viếng linh cữu của lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei, được phủ quốc kỳ Iran, tại khu phức hợp Đại Mosalla, Tehran ngày 3/6.
Một người đàn ông đàn ông đã được đưa ra khỏi đống đổ nát 8 ngày sau trận động đất tàn khốc tại Venezuela.
Thời điểm xảy ra vụ việc, đoàn hành hương gồm 35 nhà sư và 5 Phật tử đang đi bộ dọc một tuyến đường ở tỉnh Mukdahan, đông bắc Thái Lan.