Khoảng 900 con rắn xổng chuồng và xuất hiện trên dòng nước lũ sau trận lũ do bão Maysak gây ra tạo nên khung cảnh ám ảnh cho người dân địa phương.Chính quyền Hoành Châu (Trung Quốc) đang khẩn trương phát cảnh báo, huy động lực lượng bắt rắn và dự trữ huyết thanh để ứng phó rủi ro.
Các phương tiện truyền thông nhà nước Iran xác nhận nhiều vụ nổ đã xảy ra tại miền nam nước này ở các thành phố cảng Bandar Abbas, Sirik và khu vực đảo Qeshm. Các nguồn tin ghi nhận vật thể bay đã đánh trúng một cầu tàu thương mại ở Sirik cùng một cầu tàu cá tại làng Ziarat.
Không dùng thêm điều hòa, nhiều chung cư ở Trung Quốc đang được làm mát bằng hệ thống phun sương trên mái. Công nghệ được cho có thể hạ nhiệt tới 8°C đang gây sốt trên mạng xã hội, đồng thời đặt ra nhiều câu hỏi về hiệu quả thực tế.
Lốc xoáy lửa bất ngờ hình thành giữa đám cháy rừng gần nhà máy điện hạt nhân Chernobyl, buộc lực lượng cứu hỏa Ukraine phải tháo chạy để đảm bảo an toàn. Đám cháy kéo dài nhiều ngày vẫn chưa được khống chế, trong khi khói đã lan xa khoảng 170 km.
Lực lượng Tìm kiếm và Cứu nạn Đô thị số 1 của bang Virginia (Mỹ) đã chia sẻ đoạn video ghi lại cảnh các thành viên trong đội đưa người mẹ và em bé ra khỏi đống đổ nát. Đội cứu hộ đến từ bang Virginia cho biết hai mẹ con chỉ bị thương nhẹ.