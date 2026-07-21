Lionel Messi và các đồng đội vừa viết tiếp một chương cổ tích tại Atlanta bằng màn lội ngược dòng đầy cảm xúc trước đội tuyển Anh. Chiến thắng 2-1 không chỉ đưa Argentina vào chung kết World Cup, mà còn khiến người hâm mộ tin rằng một cái kết hoàn hảo cho huyền thoại sống này đang ở ngay trước mắt.