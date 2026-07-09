Mỹ không kích gần 90 mục tiêu quân sự tại Iran
Ngày 8/7, CENTCOM công bố video các cuộc không kích mới đã nhắm vào hệ thống phòng không, kho tên lửa, máy bay không người lái và hạ tầng quân sự dọc bờ biển Iran.
Lực lượng bán quân sự Huy động Nhân dân Iraq (PMF), hay còn gọi là Hashd al-Shaabi, ước tính đã có hơn 2,3 triệu người Iraq tham gia lễ rước linh cữu ông Khamenei trong ngày 8/7.
Ngày 8/7, CENTCOM công bố video các cuộc không kích mới đã nhắm vào hệ thống phòng không, kho tên lửa, máy bay không người lái và hạ tầng quân sự dọc bờ biển Iran.
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