Vào chiều thứ Sáu (26/6), một máy bay thể thao hạng nhẹ đã đâm vào tháp Citic - tòa nhà chọc trời cao nhất Bắc Kinh, Trung Quốc, buộc người dân phải sơ tán khẩn cấp. Vụ va chạm khiến các mảnh kính và mảnh vỡ máy bay rơi xuống khu vực trung tâm thương mại phía dưới. Theo thông tin từ CNN, phi công - người duy nhất trên máy bay - đã thiệt mạng và 13 người khác bị thương. Vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra.