Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết các cuộc tập kích tầm xa của Ukraine đã đánh trúng hai nhà máy lọc dầu trên lãnh thổ Nga. Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy những cột lửa lớn bốc lên từ khu vực được cho là nhà máy lọc dầu Slavyansk.