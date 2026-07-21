Argentina trải thảm đỏ đón đội tuyển sau hành trình World Cup
Giới chức Argentina tổ chức lễ đón trang trọng với thảm đỏ và quân nhạc dành cho đội tuyển. Đông đảo cổ động viên cũng có mặt từ sớm để tri ân các cầu thủ sau World Cup.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 19/7 đã tạo ấn tượng khi cố nán lại trên sân khấu sau khi trao chiếc cúp vô địch World Cup thứ hai cho tuyển Tây Ban Nha. Nhà lãnh đạo Mỹ đứng sát bên các cầu thủ đúng lúc họ giơ cao chiếc cúp trong cơn mưa pháo kim tuyến màu vàng rực rỡ. Chủ tịch FIFA Gianni Infantino liền kéo ông Trump đứng lùi xa khỏi đội bóng đang ăn mừng, khiến cả hai người rơi đúng vào vị trí pháo hoa xả xuống.
Giới chức Argentina tổ chức lễ đón trang trọng với thảm đỏ và quân nhạc dành cho đội tuyển. Đông đảo cổ động viên cũng có mặt từ sớm để tri ân các cầu thủ sau World Cup.
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