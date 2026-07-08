3 giờ trước
06:47 8/7/2026
Thế giới
5.4K
Các phương tiện truyền thông nhà nước Iran xác nhận nhiều vụ nổ đã xảy ra tại miền nam nước này ở các thành phố cảng Bandar Abbas, Sirik và khu vực đảo Qeshm. Các nguồn tin ghi nhận vật thể bay đã đánh trúng một cầu tàu thương mại ở Sirik cùng một cầu tàu cá tại làng Ziarat.
10:45 6/7/2026
10:45 6/7/2026
Thế giới
Các tàu chiến thuộc Hạm đội Thái Bình Dương của Nga đã cập cảng Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông của Trung Quốc để tham gia cuộc tập trận hải quân thường niên Joint Sea-2026.
19:00 6/7/2026
19:00 6/7/2026
Thế giới
1.4K
Trưa 6/7 (giờ địa phương), hàng triệu người đã tập trung tại thủ đô Tehran để tham dự lễ rước linh cữu của lãnh tụ tối cao Iran - ông Ali Khamenei.
19:00 6/7/2026
19:00 6/7/2026
Thế giới
1.5K
Đông đảo người dân đã đổ ra các tuyến phố của Tehran khi đoàn xe tang đưa linh cữu cố Lãnh tụ tối cao Iran, ông Ali Khamenei, di chuyển chậm qua đường phố Tehran.
07:27 7/7/2026
07:27 7/7/2026
Thế giới
2.7K
Mưa lớn do bão Maysak khiến đập hồ chứa ở Nam Ninh bị vỡ, đồng thời nước lũ tràn vào nhiều khu vực, trong đó có một công trường xây dựng tại Quảng Tây.
18 giờ trước
15:47 7/7/2026
Thế giới
Số người thiệt mạng do các cơn bão tàn phá tại nhiều khu vực ở Trung Quốc đã tăng lên 15 người, cùng với hàng trăm người bị thương và hàng chục nghìn người phải sơ tán.
08:41 6/7/2026
08:41 6/7/2026
Thế giới
2.5K
Lực lượng cứu hỏa nhanh chóng dập tắt đám cháy trên cầu Brooklyn ở thành phố New York (Mỹ) tối 4/7, sau khi màn bắn pháo hoa trên sông Hudson và East River gây ra sự cố nhỏ.
13:34 5/7/2026
13:34 5/7/2026
Thế giới
1.1K
Sau bài phát biểu của ông Trump là màn bắn pháo hoa được giới thiệu là lớn nhất từ trước đến nay tại nước Mỹ, với gần 850.000 quả pháo được phóng từ 10 địa điểm tại Washington.
10:22 5/7/2026
10:22 5/7/2026
Thế giới
1.3K
Các hoạt động kỷ niệm đang diễn ra tưng bừng trên khắp nước Mỹ. Năm nay, thời tiết nắng nóng cực đoan khiến kế hoạch tại nhiều địa phương bị đảo lộn.
10:01 5/7/2026
10:01 5/7/2026
Thế giới
Theo hãng thông tấn nhà nước Ukraine (Ukrinform), chiều 4/7, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã thông báo thông tin này trên Facebook cùng video liên quan.