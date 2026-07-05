Người dân Mỹ kỷ niệm 250 năm ngày lập quốc
Các hoạt động kỷ niệm đang diễn ra tưng bừng trên khắp nước Mỹ. Năm nay, thời tiết nắng nóng cực đoan khiến kế hoạch tại nhiều địa phương bị đảo lộn.
Theo hãng thông tấn nhà nước Ukraine (Ukrinform), chiều 4/7, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã thông báo thông tin này trên Facebook cùng video liên quan.
Các hoạt động kỷ niệm đang diễn ra tưng bừng trên khắp nước Mỹ. Năm nay, thời tiết nắng nóng cực đoan khiến kế hoạch tại nhiều địa phương bị đảo lộn.
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