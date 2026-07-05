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Video Thế giới

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Em be 9 thang tuoi song sot than ky trong toa nha sap hinh anh

Em bé 9 tháng tuổi sống sót thần kỳ trong tòa nhà sập

06:25 30/6/2026 06:25 30/6/2026 Thế giới

Lực lượng Tìm kiếm và Cứu nạn Đô thị số 1 của bang Virginia (Mỹ) đã chia sẻ đoạn video ghi lại cảnh các thành viên trong đội đưa người mẹ và em bé ra khỏi đống đổ nát. Đội cứu hộ đến từ bang Virginia cho biết hai mẹ con chỉ bị thương nhẹ.

May bay nho dam vao toa thap cao nhat Bac Kinh, phi cong thiet mang hinh anh

Máy bay nhỏ đâm vào tòa tháp cao nhất Bắc Kinh, phi công thiệt mạng

18:31 27/6/2026 18:31 27/6/2026 Thế giới

Vào chiều thứ Sáu (26/6), một máy bay thể thao hạng nhẹ đã đâm vào tháp Citic - tòa nhà chọc trời cao nhất Bắc Kinh, Trung Quốc, buộc người dân phải sơ tán khẩn cấp. Vụ va chạm khiến các mảnh kính và mảnh vỡ máy bay rơi xuống khu vực trung tâm thương mại phía dưới. Theo thông tin từ CNN, phi công - người duy nhất trên máy bay - đã thiệt mạng và 13 người khác bị thương. Vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra.

Tham hoa dong dat o Venezuela: Hon 50.000 nguoi mat tich hinh anh

Thảm họa động đất ở Venezuela: Hơn 50.000 người mất tích

07:09 27/6/2026 07:09 27/6/2026 Thế giới 1.3K

Ít nhất 900 người đã thiệt mạng và hơn 3.000 người bị thương sau các trận động đất liên tiếp ở Venezuela. Trong khi lực lượng cứu hộ vẫn nỗ lực tìm kiếm những người sống sót dưới đống đổ nát, các bệnh viện quá tải và cộng đồng quốc tế bắt đầu triển khai viện trợ khẩn cấp.

UAV xuyen thung he thong phong thu Nga hinh anh

UAV xuyên thủng hệ thống phòng thủ Nga

13:30 21/6/2026 13:30 21/6/2026 Thế giới

Các đợt tập kích bằng máy bay không người lái của Ukraine nhằm vào các cơ sở dầu khí Nga gần đây đã cho thấy những thách thức mới đối với hệ thống phòng thủ. Do có kích thước nhỏ và khó theo dõi hơn nhiều so với tên lửa hay máy bay truyền thống, các mẫu UAV hiện đại đã phần nào vượt qua được lớp lưới bảo vệ nghiêm ngặt này.

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