Cảnh tượng hỗn loạn tại sân bay Venezuela sau động đất
Hành khách hoảng loạn tháo chạy khi động đất mạnh làm rung chuyển sân bay quốc tế Maiquetia của Venezuela. Nhiều khu vực hư hại nặng, phủ kín bụi và đống đổ nát.
Hai trận động đất liên tiếp xảy ra tại Venezuela ngày 25/6 có cường độ mạnh 7,2 và 7,5 độ. Giới chức Venezuela cho biết đã có ít nhất 164 người thiệt mạng và 700 người bị thương.
Hành khách hoảng loạn tháo chạy khi động đất mạnh làm rung chuyển sân bay quốc tế Maiquetia của Venezuela. Nhiều khu vực hư hại nặng, phủ kín bụi và đống đổ nát.
Hai trận động đất mạnh 7,2 và 7,5 độ xảy ra cách nhau chưa đầy một phút tại vùng ven biển phía bắc Venezuela đã làm sập nhiều công trình tại thủ đô Caracas.
Hai trận động đất cường độ 7,2 và 7,5 độ, xảy ra cách nhau chưa đầy một phút ngoài khơi bờ biển phía bắc Venezuela, đã làm đổ sập nhiều công trình tại thủ đô Caracas.
Venezuela đã triển khai lực lượng an ninh trên khắp cả nước để ứng phó với các tình huống khẩn cấp, "vì nhiều công trình, nhà ở đang có nguy cơ đổ sập", thiệt hại nghiêm trọng.
Theo Cục Khảo sát Địa chất Mỹ, trận động đất có cường độ sơ bộ là 7,5. Nó xảy ra chỉ 40 giây sau một tiền chấn cường độ 7,2 làm rung chuyển khu vực. Người dân hoảng sợ đang sơ tán khỏi các tòa nhà khi tập trung trên đường phố.
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