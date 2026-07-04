3 giờ trước
16:44 4/7/2026
Thế giới
Lốc xoáy lửa bất ngờ hình thành giữa đám cháy rừng gần nhà máy điện hạt nhân Chernobyl, buộc lực lượng cứu hỏa Ukraine phải tháo chạy để đảm bảo an toàn. Đám cháy kéo dài nhiều ngày vẫn chưa được khống chế, trong khi khói đã lan xa khoảng 170 km.
10 giờ trước
09:26 4/7/2026
Thế giới
4.5K
Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev tham gia dòng người viếng linh cữu của lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei, được phủ quốc kỳ Iran, tại khu phức hợp Đại Mosalla, Tehran ngày 3/6.
9 giờ trước
10:03 4/7/2026
Thế giới
2.2K
Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baquer Qalibaf không kìm được nước mắt khi viếng Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei, trong lễ quốc tang quy tụ nhiều lãnh đạo cấp cao ngày 3/6.
10 giờ trước
09:26 4/7/2026
Thế giới
4.1K
Thủ tướng Pakistan cùng các quan chức cấp cao từ Lebanon, Armenia và nhiều quốc gia đã tới Tehran viếng lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei trong lễ quốc tang quy mô lớn.
19:48 2/7/2026
19:48 2/7/2026
Thế giới
2.7K
Thời điểm xảy ra vụ việc, đoàn hành hương gồm 35 nhà sư và 5 Phật tử đang đi bộ dọc một tuyến đường ở tỉnh Mukdahan, đông bắc Thái Lan.
13:20 3/7/2026
13:20 3/7/2026
Thế giới
Một người đàn ông đàn ông đã được đưa ra khỏi đống đổ nát 8 ngày sau trận động đất tàn khốc tại Venezuela.
11:18 2/7/2026
11:18 2/7/2026
Thế giới
Một người đàn ông và hai phụ nữ ở Mexico City đã tử vong do ngạt thở trong đêm 1/7, khi họ xuống đường ăn mừng chiến thắng của đội tuyển Mexico trước đội tuyển Ecuador tại vòng bảng World Cup.
05:00 2/7/2026
05:00 2/7/2026
Thế giới
Theo Al Jazeera, người dân tại thủ đô Caracas của Venezuela sửng sốt khi thấy bầu trời chuyển sang sắc đỏ cam vào tối 30/6.
09:26 1/7/2026
09:26 1/7/2026
Thế giới
Quyền Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez cho biết cậu bé tên là Klieber Moran, 3 tuổi. Bé Moran được các nhân viên cứu hộ Jordan đưa ra khỏi đống đổ nát sau 6 ngày bị vùi lấp.
19:54 30/6/2026
19:54 30/6/2026
Thế giới
4.8K
Hình ảnh camera an ninh mà Guardian tiếp cận và được cảnh sát Thái Lan xác thực cho thấy Tunchanok đi cùng Carman vào sảnh khu căn hộ mà người này thuê tại khu vực bãi biển Jomtien lúc rạng sáng 25/6.