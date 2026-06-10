Triều Tiên tổ chức lễ đón chính thức Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình
Ngày 8/6, Triều Tiên tổ chức lễ đón trọng thể tại Quảng trường Kim Nhật Thành, chào đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước tới Bình Nhưỡng.
Chiều 9/6 theo giờ địa phương, ông Tập Cận Bình kết thúc chuyến thăm và rời Bình Nhưỡng. Ông Kim Jong Un cùng phu nhân Ri Sol Ju đã tới sân bay, chủ trì lễ tiễn trọng thể dành cho ông Tập Cận Bình và phu nhân.
Ngày 8/6, Triều Tiên tổ chức lễ đón trọng thể tại Quảng trường Kim Nhật Thành, chào đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước tới Bình Nhưỡng.
Video do chính quyền địa phương ở General Santos (Philippines) chia sẻ cho thấy một tòa nhà chứa nhà hàng thức ăn biến thành đống đổ nát chỉ trong chốc lát.
Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul trình diễn giai điệu Sabai Sabai, một ca khúc nổi tiếng của Thái Lan, nói về sự thanh thản và niềm vui trong cuộc sống.
Theo giới chức phòng chống thiên tai Philippines, số người thiệt mạng trong trận động đất mạnh 7,8 độ xảy ra ngoài khơi đảo Mindanao ngày 8/6 hiện đã tăng lên ít nhất 32 người.
Chuyên cơ chở Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đến Bình Nhưỡng (Triều Tiên) trong sáng 8/6.
Đài truyền hình nhà nước Iran phát sóng cảnh người dân ăn mừng tại Tehran, khi các tên lửa phóng về phía Israel đêm 7/6.
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tung video tấn công căn cứ không quân ở miền Bắc Israel đêm 7/6.
Lực lượng Mỹ tuyên bố đã tiến hành các đợt tấn công nhằm vào các trạm radar giám sát ven biển của Iran đặt tại thành phố Goruk và trên đảo Qeshm trong ngày 5/6.
Bộ Quốc phòng Romania xác nhận máy bay không người lái (UAV) hải quân đã nổ vào khoảng 10h30 sáng ngày 5-6 (giờ địa phương), cách cảng dầu Constanta vài trăm mét. Ukraine sau đó thừa nhận chiếc UAV thuộc sở hữu của hải quân nước này.
Video do CNN công bố cho thấy khoang tàu sân bay USS Gerald R. Ford bị thiêu rụi hoàn toàn sau vụ hỏa hoạn bùng phát từ phòng giặt là hồi tháng 3.