Ông Putin nhiều lần cởi áo khoác trước khi bước lên xe, sau các hoạt động chung cùng với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Cư dân mạng Trung Quốc cho rằng hành động này thể hiện sự thoải mái và mức độ tin cậy cao giữa hai nhà lãnh đạo.