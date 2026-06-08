Máy bay của Chủ tịch Tập Cận Bình hạ cánh xuống Bình Nhưỡng
Chuyên cơ chở Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đến Bình Nhưỡng (Triều Tiên) trong sáng 8/6.
Ngày 8/6, Triều Tiên tổ chức lễ đón trọng thể tại Quảng trường Kim Nhật Thành, chào đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước tới Bình Nhưỡng.
Chuyên cơ chở Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đến Bình Nhưỡng (Triều Tiên) trong sáng 8/6.
Đài truyền hình nhà nước Iran phát sóng cảnh người dân ăn mừng tại Tehran, khi các tên lửa phóng về phía Israel đêm 7/6.
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tung video tấn công căn cứ không quân ở miền Bắc Israel đêm 7/6.
Lực lượng Mỹ tuyên bố đã tiến hành các đợt tấn công nhằm vào các trạm radar giám sát ven biển của Iran đặt tại thành phố Goruk và trên đảo Qeshm trong ngày 5/6.
Bộ Quốc phòng Romania xác nhận máy bay không người lái (UAV) hải quân đã nổ vào khoảng 10h30 sáng ngày 5-6 (giờ địa phương), cách cảng dầu Constanta vài trăm mét. Ukraine sau đó thừa nhận chiếc UAV thuộc sở hữu của hải quân nước này.
Video do CNN công bố cho thấy khoang tàu sân bay USS Gerald R. Ford bị thiêu rụi hoàn toàn sau vụ hỏa hoạn bùng phát từ phòng giặt là hồi tháng 3.
Tàu ngầm hạt nhân Arkhangelsk của Nga đã thực hiện bài kiểm tra bắn đạn thật trong trạng thái lặn hoàn toàn dưới mặt nước tại Biển Barents.
Đoạn phim từ Đài Truyền hình Trung ương Triều Tiên (KRT) cho thấy các cầu thủ thuộc Câu lạc bộ Bóng đá nữ Naegohyang và đội tuyển bóng đá nữ quốc gia lứa tuổi U17 đã reo hò và bật khóc nức nở khi gặp nhà lãnh đạo quốc gia. Sau đó, ông Kim cùng các quan chức đã theo dõi một trận đấu giao hữu giữa hai đội bóng này.
Iran đã công bố đoạn video ghi lại cảnh phóng tên lửa nhằm vào mục tiêu được mô tả là chiến hạm của Mỹ trên vịnh Oman, với cáo buộc tàu chiến này tham gia các hoạt động gây hấn.
Các đòn tập kích của Iran đã làm hư hại sân bay quốc tế Kuwait và khiến 63 người bị thương, đánh dấu một trong những vụ tấn công gây thương vong lớn nhất tại vùng Vịnh kể từ khi giao tranh bùng phát.