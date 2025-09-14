Messi sút phạt đền kiểu panenka bất thành
Lionel Messi bỏ lỡ cơ hội từ chấm phạt đền khiến Inter Miami thua đậm Charlotte FC 0-3 ở vòng 30 MLS sáng 14/9.
Son Heung-min ghi bàn trong chiến thắng thuyết phục 4-2 của Los Angeles FC (LAFC) trước San Jose Earthquakes tại vòng 30 MLS.
Dù đang trong quá trình điều trị phục hồi chấn thương nhưng tiền đạo Nguyễn Văn Toàn vẫn cố gắng chống nạng tới sân theo dõi trận đấu giữa tuyển Việt Nam với Nam Định.
Các tuyển thủ Việt Nam lép vế về thể hình trước dàn ngoại binh của Nam Định trong trận giao hữu chiều 4/9.
Tiền đạo Nguyễn Xuân Son xuất hiện trong trận giao hữu giữa tuyển Việt Nam với Nam Định chiều 4/9.
Trợ lý Luis Viegas của CAHN chạy vào phòng thay đồ để tránh thẻ vàng thứ hai sau khi tranh cãi gay gắt với các trọng tài làm nhiệm vụ ở trận đấu với Becamex TP.HCM tối 25/8.
GĐKT Vũ Tiến Thành phải nhận thẻ vàng vì lỗi phản ứng với trọng tài trong trận hòa 0-0 của HAGL trước Hà Nội tối 23/8 trên sân Hàng Đẫy.
Rạng sáng 18/8, trong khuôn khổ vòng 20 giải VĐQG Brazil, Santos nhận thất bại đậm nhất lịch sử CLB khi để Vasco da Gama vùi dập với tỷ số 0-6 trên sân Morumbis.
Rạng sáng 13/8, cú đúp của Kylian Mbappe cùng các bàn thắng của Éder Militão và Rodrygo Goes mang về chiến thắng thuyết phục 4-0 cho Real Madrid trước WSG Tirol trong trận giao hữu.
Rạng sáng 10/8, Viktor Gyokeres góp phần vào chiến thắng thuyết phục 3-0 của Arsenal khi đối đầu Athletic Bilbao, trong trận giao hữu cuối cùng trước thềm mùa giải mới.
Sáng 11/7, Neymar ghi bàn từ chấm phạt đền trong trận giao hữu giữa Santos FC với Desportiva Ferroviária, đánh dấu sự trở lại sau khi phải nghỉ dài hạn vì chấn thương.