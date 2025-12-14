6 giờ trước
Tại chung kết 10 m súng ngắn hơi nữ, Trịnh Thu Vinh có bài thi xuất sắc đạt tổng điểm 242,7 để giành HCV và đồng thời phá kỷ lục SEA Games. Trước đó, cô cùng đồng đội giành HCV 10 m và phá kỷ lục SEA Games nội dung 10 m súng ngắn đồng đội nữ.
20:24 12/12/2025
Nguyễn Quang Thuấn có màn nước rút ấn tượng và giành HCV ở SEA Games 33 ở nội dung 400 m hỗn hợp cá nhân nam, với thành tích ấn tượng 4 phút 19 giây 98.
20:58 12/12/2025
Tối 12/12, U22 Indonesia thắng U22 Myanmar 3-1 nhưng bị loại khỏi SEA Games 33 do ghi ít bàn thắng hơn U22 Malaysia.
20:58 12/12/2025
Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng tỏ ra vượt trội so với các đối thủ trên đường bơi 1.500 m tự do nam. Anh về đích với thời gian 15 phút 19 giây 58 và lần thứ 4 liên tiếp bảo vệ thành công tấm HCV ở nội dung bơi dài nhất trong hồ SEA Games.
21:30 12/12/2025
Tối 12/12, sau khi đánh bại Indonesia 3-0 (25-20, 25-13, 25-19), tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam giành vé vào chơi trận bán kết tại SEA Games 33.
09:33 13/12/2025
Tiền vệ Reo Hatate của Celtic bất ngờ trở thành tâm điểm bởi màn khởi động lạ mắt khiến khán giả bật cười và mạng xã hội xôn xao.
10:42 13/12/2025
Sáng 13/12, người dân Ấn Độ được nhìn thấy đứng chật kín ở sân bay Kolkata để chào đón Lionel Messi trong chuyến lưu diễn kéo dài 3 ngày cùng hai đồng đội Luis Suerez và Rodrigo De Paul.
13:25 13/12/2025
Sáng 13/12, Phí Thanh Thảo (21 tuổi) bước vào chung kết nội dung 10m súng trường hơi cá nhân nữ. Tâm lý và phong độ không tốt, "hoa khôi bắn súng" đã để vụt mất tấm huy chương ở SEA Games 33.
14:03 13/12/2025
Có phần tâm lý và liên tục bắn dưới 10 ở những lượt quyết định, Mộng Tuyền chỉ giành được HCĐ 10 m súng trường hơi cá nhân nữ sáng 13/12.
18:47 13/12/2025
CĐV Ấn Độ tỏ ra tức giận và đập phá đồ đạc khi Lionel Messi chỉ xuất hiện ít phút trong buổi lễ chào đón tại sân sân Salt Lake, Kolkata.