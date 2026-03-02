Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cu da hong 'trieu view' cua Ronaldo hinh anh

Cú đá hỏng 'triệu view' của Ronaldo

13:02 1/3/2026 13:02 1/3/2026 Thể thao 13.3K

Rạng sáng 1/3, khoảnh khắc Cristiano Ronaldo đá hỏng penalty nhanh chóng thu hút gần 2 triệu lượt xem trên X khi Al Nassr thắng Al Fayha 3-1 thuộc vòng 24 Saudi Pro League.

Ky nang choi bong cua Sydney Sweeney hinh anh

Kỹ năng chơi bóng của Sydney Sweeney

16:06 28/2/2026 16:06 28/2/2026 Thể thao 1.9K

Sydney Sweeney trổ tài chơi bóng, khiến bầu không khí tại Alvalade bùng nổ và mạng xã hội dậy sóng trong trận Sporting Lisbon thắng Estoril 3-0 rạng sáng 28/2.

Vi sao Ronaldo khong ghi ban nhieu tai World Cup hinh anh

Vì sao Ronaldo không ghi bàn nhiều tại World Cup

15:53 27/2/2026 15:53 27/2/2026 Thể thao 11.6K

Ronaldo là một tiền đạo xuất sắc trong thế giới bóng đá và chưa từng vắng mặt tại sân chơi World Cup. Thế nhưng số bàn thắng của tiền đạo người Bồ Đào Nha lại tỏ ra khiêm tốn so với những gì anh thể hiện ở cấp độ câu lạc bộ.

Kaka - thien than cua AC Milan hinh anh

Kaka - thiên thần của AC Milan

15:53 27/2/2026 15:53 27/2/2026 Thể thao

Đã từng có một ''thiên thần'' tỏa sáng dưới ánh đèn sân San Siro, một cầu thủ tài hoa mà đến giờ người hâm mộ vẫn luôn nhớ về anh.

Ronaldinho 'gay han' voi Marcelo hinh anh

Ronaldinho 'gây hấn' với Marcelo

17:28 23/2/2026 17:28 23/2/2026 Thể thao 6.4K

Trong màn đối đầu giữa Marcelo và Ronaldinho trong trận siêu kinh điển các huyền thoại Real và Barcelona. Đây chính là khoảnh khắc gây sốt nhất trận đấu.

Juan Mata toa sang tai Australia hinh anh

Juan Mata tỏa sáng tại Australia

11:00 22/2/2026 11:00 22/2/2026 Thể thao 1.4K

Hôm 21/2, Juan Mata tỏa sáng rực rỡ đem về chiến thắng 3-1 cho Melbourne Victory trước Melbourne Victory thuộc vòng 18 giải VĐQG Australia.

