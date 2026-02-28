Ronaldo là một tiền đạo xuất sắc trong thế giới bóng đá và chưa từng vắng mặt tại sân chơi World Cup. Thế nhưng số bàn thắng của tiền đạo người Bồ Đào Nha lại tỏ ra khiêm tốn so với những gì anh thể hiện ở cấp độ câu lạc bộ.