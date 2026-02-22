Pha bóng 'dọn cỗ' của Son Heung-min
Sáng 22/2, Son Heung-min có tình huống kiến tạo như đặt giúp LAFC hạ gục Inter Miami 3-0 ở trận mở màn MLS 2026.
Hôm 21/2, Juan Mata ghi bàn từ khoảng cách 40 m trong chiến thắng 3-1 của Melbourne Victory trước Melbourne City thuộc vòng 18 giải VĐQG Australia.
Hôm 21/2, Juan Mata ghi bàn từ khoảng cách 40 m trong chiến thắng 3-1 của Melbourne Victory trước Melbourne City thuộc vòng 18 giải VĐQG Australia.
Hôm 21/2, JJ Gabriel ghi bàn ở góc cực khó trong chiến thắng 3-1 của U18 MU trước U18 Wolves.
Rạng sáng 22/2, Man City vượt qua Newcastle United với tỷ số 2-1 thuộc vòng 27 Premier League.
Tối 21/2, Chelsea bị Burnley cầm hoà 1-1 thuộc vòng 27 Premier League.
Không quá khi nói Arteta chính là huấn luyện viên được hậu thuẫn nhất Arsenal từ trước đến nay.
Tối 21/2, Brighton xuất sắc đánh bại Brentford 2-0 ngay tại sân Gtech Community thuộc vòng 27 Premier League.
Tối 21/2, Aston Villa tiếp tục gây thất vọng khi bị Leeds United cầm hòa 1-1 thuộc vòng 27 Premier League.
Vinicius là tâm điểm những ngày gần đây của làng túc cầu khi anh là mục tiêu bị nhắm đến của các cổ động viên quá khích.
Manchester United là một trong những đội bóng vĩ đại nhất lịch sử bóng đá. Họ cũng là đội đầu tiên đạt được thành tích ăn 3 vĩ đại.