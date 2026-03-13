Bayern Munich - bản lĩnh nhà vô địch dần lộ diện
Không ồn ào như các ông lớn khác tại châu Âu, ''Hùm xám" xứ Bavaria vẫn luôn cho thấy phong độ hủy diệt mỗi khi xuất hiện tại vòng knock-out Champions League.
Sau những cú sảy chân liên tiếp ở vòng knock-out, Premier League đang đối mặt nguy cơ bị gạch tên khỏi cuộc đua vô địch Champions League, mở ra viễn cảnh u ám cho giải đấu từng được xem là quyền lực nhất châu Âu.
Sau lượt đi vòng 1/8 Champions League, các đại diện Premier League gây thất vọng khi không thể khẳng định ưu thế trước các đối thủ châu Âu, đặt ra câu hỏi lớn về sức mạnh thực sự của giải đấu được xem là hấp dẫn nhất thế giới.
Chiến thắng 3-0 ở vòng 1/8 Champions League không chỉ mang lại lợi thế lớn cho Bodø/Glimt mà cho thấy bóng đá châu Âu đang chứng kiến sự trỗi dậy của một hiện tượng mới.
Với lịch sử, lượng người hâm mộ khổng lồ và những đêm châu Âu giàu cảm xúc, Manchester United luôn là cái tên khiến Champions League trở nên đáng xem hơn.
Một vụ ẩu đả dữ dội giữa cầu thủ hai đội đã khiến trận derby giữa Cruzeiro và Atletico-MG ở giải vô địch bang Minas Gerais khép lại trong hỗn loạn, lấn át hoàn toàn những diễn biến chuyên môn trên sân.
Đêm 7/3, JJ Gabriel tỏa sáng với bàn thắng cực kỳ đẹp mắt giúp U18 MU hạ U18 Nottingham Forest 5-2 ở giải U18 Premier League.
Lionel Messi ghi 1 bàn trong chiến thắng 2-1 của Inter Miami trước D.C. United tại vòng 3 MLS sáng 8/3.
Ở tuổi 37, cựu ngôi sao Manchester United vẫn đang cho thấy đẳng cấp của mình. Anh ghi 1 bàn từ chấm đá phạt, giúp Melbourne Victory hoà 2-2 trước Sydney FC.
Suốt chiều dài lịch sử, không ít chân chuyền đẳng cấp hàng đầu thế giới tỏa sáng ở Ngoại hạng Anh.
MU của Michael Carrick mang đến cho người hâm mộ nhiều khung bậc cảm xúc ở mùa giải năm nay.