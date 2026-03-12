Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
MU dut mach bat bai - tai nan hay he qua? hinh anh

MU đứt mạch bất bại - tai nạn hay hệ quả?

14:27 5/3/2026 14:27 5/3/2026 Thể thao 16.4K

Chuỗi trận ấn tượng của học trò Michael Carrick đã chính thức dừng lại sau trận thua Newcastle rạng sáng nay. Ở đó, người xem dễ thấy được những vấn đề tồn đọng mà MU vẫn chưa thể giải quyết được.

Highlights Fulham 0-1 West Ham hinh anh

Highlights Fulham 0-1 West Ham

07:18 5/3/2026 07:18 5/3/2026 Thể thao

Rạng sáng 5/3, West Ham United có thắng lợi quan trọng trên sân của Fulham ở vòng 29 Premier League và tiếp tục hy vọng trụ hạng.

Highlights Newcastle 2-1 MU hinh anh

Highlights Newcastle 2-1 MU

07:01 5/3/2026 07:01 5/3/2026 Thể thao 32.0K

Rạng sáng 5/3, Newcastle dù chơi thiếu người vẫn bản lĩnh đánh bại Manchester United ở vòng 29 Premier League.

Highlights Everton 2-0 Burnley hinh anh

Highlights Everton 2-0 Burnley

06:25 4/3/2026 06:25 4/3/2026 Thể thao

Trở về sân nhà Hill Dickinson, Everton tiếp tục phong độ cao và đánh bại Burnley ở vòng 29 Premier League rạng sáng 4/3.

Highlights Arsenal 2-1 Chelsea hinh anh

Highlights Arsenal 2-1 Chelsea

04:11 2/3/2026 04:11 2/3/2026 Thể thao 18.1K

Rạng sáng ngày 2/3, Arsenal đánh bại Chelsea 2-1 ở vòng 28 Premier League trong trận đấu mà toàn bộ bàn thắng đều đến từ phạt góc.

Cu da hong 'trieu view' cua Ronaldo hinh anh

Cú đá hỏng 'triệu view' của Ronaldo

13:02 1/3/2026 13:02 1/3/2026 Thể thao 26.0K

Rạng sáng 1/3, khoảnh khắc Cristiano Ronaldo đá hỏng penalty nhanh chóng thu hút gần 2 triệu lượt xem trên X khi Al Nassr thắng Al Fayha 3-1 thuộc vòng 24 Saudi Pro League.

