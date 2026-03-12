Thể thao

Sau lượt đi vòng 1/8 Champions League, các đại diện Premier League gây thất vọng khi không thể khẳng định ưu thế trước các đối thủ châu Âu, đặt ra câu hỏi lớn về sức mạnh thực sự của giải đấu được xem là hấp dẫn nhất thế giới.