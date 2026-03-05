MU đứt mạch bất bại - tai nạn hay hệ quả?
Chuỗi trận ấn tượng của học trò Michael Carrick đã chính thức dừng lại sau trận thua Newcastle rạng sáng nay. Ở đó, người xem dễ thấy được những vấn đề tồn đọng mà MU vẫn chưa thể giải quyết được.
Vòng 29 Premier League rạng sáng 5/3, Manchester City bị Nottingham Forest cầm hoà 2-2 và hụt hơi trong cuộc đua vô địch với Arsenal.
Khi những thử nghiệm mới về luật việt vị mới được đưa ra, người ta bỗng nhắc về một cái tên luôn đồng hành cùng khái niệm này trong suốt sự nghiệp.
Hôm 4/3, Kai Rooney góp công vào chiến thắng 3-1 của U18 MU trước U18 West Ham để giành vé vào chung kết Premier League Cup.
Rạng sáng 5/3, Newcastle dù chơi thiếu người vẫn bản lĩnh đánh bại Manchester United ở vòng 29 Premier League.
Rạng sáng 4/3, Bournemouth và Brentford bất phân thắng bại tại Vitality thuộc khuôn khổ vòng 29 Premier League.
Trở về sân nhà Hill Dickinson, Everton tiếp tục phong độ cao và đánh bại Burnley ở vòng 29 Premier League rạng sáng 4/3.
Rạng sáng 4/3, Sunderland có trận đấu tốt khi đánh bại Leeds United ngay tại Elland Road ở vòng 29 Premier League.
Rạng sáng 4/3, Wolves gây sốc khi hạ gục Liverpool với tỷ số 2-1 thuộc vòng 29 Premier League.
Hôm 2/3, Utebo FC bố trí thủ môn lên giữa sân và có màn gỡ hòa 2-2 kịch tính trước Ejea thuộc bảng 2 giải hạng 4 Tây Ban Nha.
Rạng sáng 5/3, West Ham United có thắng lợi quan trọng trên sân của Fulham ở vòng 29 Premier League và tiếp tục hy vọng trụ hạng.