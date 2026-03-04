Highlights Everton 2-0 Burnley
Trở về sân nhà Hill Dickinson, Everton tiếp tục phong độ cao và đánh bại Burnley ở vòng 29 Premier League rạng sáng 4/3.
Rạng sáng 4/3, Bournemouth và Brentford bất phân thắng bại tại Vitality thuộc khuôn khổ vòng 29 Premier League.
Rạng sáng 4/3, Sunderland có trận đấu tốt khi đánh bại Leeds United ngay tại Elland Road ở vòng 29 Premier League.
Hậu vệ Noussair Mazraoui gây chú ý khi chỉ ký một nét nguệch ngoạc cho một tay dân buôn chữ ký bên ngoài trung tâm huấn luyện MU.
Không ồn ào, không phô trương, Alessandro Nesta biến những cú xoạc bóng thành thứ vũ khí tinh tế bậc nhất của bóng đá Italy.
Đêm 1/3, MU xuất sắc ngược dòng thắng Crystal Palace 2-1 thuộc vòng 28 Premier League.
Sáng 2/3, Lionel Messi tỏa sáng với cú đúp giúp Inter Miami hạ Orlando City 4-2 thuộc vòng 2 MLS 2026.
Đã hơn 10 năm kể từ lần cuối ''Quỷ đỏ'' bước lên ngôi cao nhất tại Ngoại hạng Anh.
Đêm 1/3, Tottenham thua 1-2 trước Fulham thuộc vòng 28 Premier League.
Tối 1/3, Brighton giành chiến thắng sát nút 2-1 trên sân nhà trước Nottingham Forest ở vòng 28 Premier League.
Rạng sáng ngày 2/3, Arsenal đánh bại Chelsea 2-1 ở vòng 28 Premier League trong trận đấu mà toàn bộ bàn thắng đều đến từ phạt góc.