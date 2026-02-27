Kaka - thiên thần của AC Milan
Đã từng có một ''thiên thần'' tỏa sáng dưới ánh đèn sân San Siro, một cầu thủ tài hoa mà đến giờ người hâm mộ vẫn luôn nhớ về anh.
Ronaldo là một tiền đạo xuất sắc trong thế giới bóng đá và chưa từng vắng mặt tại sân chơi World Cup. Thế nhưng số bàn thắng của tiền đạo người Bồ Đào Nha lại tỏ ra khiêm tốn so với những gì anh thể hiện ở cấp độ câu lạc bộ.
Neymar có màn trình diễn chói sáng giúp Santos đánh bại Vasco da Gama 2-1 thuộc vòng 4 giải VĐQG Brazil sáng 27/2.
Rạng sáng 26/2, Cristiano Ronaldo tỏa sáng giúp Al Nassr đè bẹp Al Najma 5-0 thuộc vòng 23 Saudi Pro League.
Cùng điểm qua 5 cái tên đang được giới mộ điệu đánh giá cao về khả năng lên ngôi tại đấu trường danh giá nhất châu Âu mùa giải năm nay.
Đại diện bóng đá Na Uy đang viết nên câu chuyện cổ tích khi lần lượt khiến nhiều ông lớn tại châu Âu phải nhận trái đắng.
Tối 24/2, Doãn Hải My cùng gia đình ăn mừng cuồng nhiệt khi Đoàn Văn Hậu ghi siêu phẩm giúp CLB CAHN ngược dòng thắng Thanh Hóa 3-1 thuộc trận đá bù vòng 10 V.League.
Rạng sáng 24/2, Ivan Toney của Al Ahli bị Jamal Harkass hôn khiêu khiêu khích trong trận thắng Damac 1-0 thuộc vòng 23 Saudi Pro League.
Hôm 23/2, Gani Catan gây sốt với khoảnh khắc cứu sống chú chim mòng biển khi Istanbul Yurdum thua Mevlanakapi Guzelhisar thuộc hạng 7 giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ.
Rạng sáng 24/2, MU đánh bại Everton ở vòng 27 để trở lại top 4 Premier League.
Trong màn đối đầu giữa Marcelo và Ronaldinho trong trận siêu kinh điển các huyền thoại Real và Barcelona. Đây chính là khoảnh khắc gây sốt nhất trận đấu.