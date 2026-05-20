Cú hat-trick của Messi

14/5/2026 Thể thao 4.5K

Sáng 14/5, Lionel Messi tỏa sáng rực rỡ khi lập hat-trick giúp Inter Miami vượt qua Cincinnati với tỷ số 5-3 thuộc vòng 13 MLS.

Highlights Man City 3-0 Crystal Palace

14/5/2026 Thể thao 7.9K

Man City không phạm sai lầm khi đánh bại Crystal Palace 3-0 ở trận đá bù vòng 31 Premier League rạng sáng 14/5, qua đó thu hẹp khoảng cách với Arsenal xuống còn 2 điểm.

Hàng công trong mơ của PSG

13/5/2026 Thể thao 4.0K

Nếu chiêu mộ thành công Julian Alvarez vào hè 2026, PSG sẽ sở hữu bộ ba tấn công tốc độ, kỹ thuật và giàu đột biến bậc nhất châu Âu gồm Alvarez, Kvaratskhelia và Ousmane Dembele.

Isco bật khóc

13/5/2026 Thể thao 5.7K

Rạng sáng 13/5, Isco bật khóc khi Real Betis thắng Elche 2-1 ở vòng 36 La Liga để chính thức giành vé dự Champions League mùa tới.

Khoảnh khắc thủ lĩnh của Ronaldo

12/5/2026 Thể thao 5.0K

Đoạn clip khích lệ đồng đội của Ronaldo bỗng trở nên thu hút trong bối cảnh Al Nassr sẽ đối đầu Al Hilal cho trận đấu định đoạt Saudi Pro League 2025/26 vào rạng sáng 13/5.

Sự dí dỏm của Dembele

12/5/2026 Thể thao 1.7K

Đêm 11/5, trong Gala bình chọn cho các danh hiệu cá nhân xuất sắc trong mùa giải của Ligue 1, Dembele có tình huống trêu chọc người đồng đội Vitinha khi nhận giải.

Manchester United sẽ mua ai?

12/5/2026 Thể thao 1.8K

Thị trường chuyển nhượng hè 2026 sắp đến. Sau một mùa giải khả quan, Manchester United có quyền mơ về những bản hợp đồng chất lượng cho tham vọng vô địch mùa 2026/27.

Phản ứng của Luis Enrique về El Clasico

11/5/2026 Thể thao 2.1K

Rạng sáng 11/5, hình ảnh Luis Enrique tranh thủ hỏi han về tình hình trận El Clasico được nhiều người chú ý. Khi nó diễn ra ngay lúc PSG của ông đang chuẩn bị bước vào trận đấu.

Highlights West Ham 0-1 Arsenal

11/5/2026 Thể thao 29.8K

Đêm 10/5, Arsenal giành chiến thắng tối thiểu ngay trên sân của West Ham United, qua đó tiếp tục có lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch Premier League.

