Sao Barcelona ăn mừng chức vô địch bằng xe đạp
Hôm 11/5, sau khi cùng Barcelona lên ngôi tại La Liga 2025/26. Bộ ba Olmo, Pedri và Eric Garcia chọn cách ăn mừng độc đáo ... đạp xe quanh khuôn viên sân Camp Nou để ăn mừng.
Sáng 11/5, Real Madrid thua Barcelona 0-2 chính thức nhìn đối thủ lên ngôi vô địch tại La Liga 2025/26. Sau trận đấu, ngôi sao người Brazil đã chúc mừng các cầu thủ đội bạn.
Hôm 11/5, sau khi cùng Barcelona lên ngôi tại La Liga 2025/26. Bộ ba Olmo, Pedri và Eric Garcia chọn cách ăn mừng độc đáo ... đạp xe quanh khuôn viên sân Camp Nou để ăn mừng.
Sáng 11/5, Neymar mở tỷ số trong trận Santos thắng Bragatino 2-0 thuộc giải vô địch quốc gia Brazil.
Rạng sáng 11/5, hình ảnh Luis Enrique tranh thủ hỏi han về tình hình trận El Clasico được nhiều người chú ý. Khi nó diễn ra ngay lúc PSG của ông đang chuẩn bị bước vào trận đấu.
Rạng sáng 11/5, Rashford đã lập một siêu phẩm mở tỷ số cho Barcelona trước Real Madrid thuộc vòng 35 La Liga 2025/26.
Đêm 10/5, Arsenal giành chiến thắng tối thiểu ngay trên sân của West Ham United, qua đó tiếp tục có lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch Premier League.
CĐV Arsenal nán lại sân ăn mừng sau chiến thắng 1-0 đầy cảm xúc trước chủ nhà West Ham tại vòng 36 Premier League hôm 10/5
Những thông số ấn tượng trong suốt mùa giải 2025/26 chính là điểm tựa trên hành trình chinh phục các danh hiệu của ''Pháo thủ''.
Tối 9/5, Sunderland và Manchester United chia điểm trong một trận đấu có nhiều pha bỏ lỡ ở vòng 36 Premier League.
Rạng sáng 10/5, Manchester City đánh bại Brentford ở vòng 36 và níu kéo hy vọng trong cuộc đua vô địch Premier League.
Tối 9/5, Brighton có thắng lợi áp đảo trước Wolves ở vòng 36 Premier League, tiếp tục nuôi hy vọng giành vé dự cúp châu Âu mùa sau.